Helena Rodero, farmacéutica especialista en la piel, sobre la importancia del sol en la salud: "No salimos a la calle... pues cómo vas a sintetizar la vitamina D"

En un momento en el que la salud se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación -entre la prevención, los hábitos de vida y el bienestar diario- vuelve a surgir un debate recurrente: qué papel juega realmente el sol en nuestro organismo y hasta qué punto debemos protegernos de él.

Sobre esta cuestión reflexiona la farmacéutica especialista en piel Helena Rodero en un fragmento del pódcast Vital by Doctor Abellán, conducido por el cardiólogo José Abellán.

Durante su intervención, Rodero desmonta una idea: la creencia de que el protector solar bloquea de forma significativa la vitamina D en condiciones reales. Según explica, solo en un escenario "perfecto" -en el que se aplica la cantidad adecuada, de forma uniforme y cubriendo toda la piel- podría llegar a reducirse en parte la síntesis de la vitamina D. "En un mundo perfecto, en el que todo el mundo se pusiera el protector solar en la cantidad adecuada en toda la superficie de la piel, a lo mejor podrían inhibir en parte", señala. Sin embargo, insiste en que ese escenario no existe en la vida cotidiana.

"Un mundo imperfecto"

En la práctica, añade, la fotoprotección suele aplicarse de forma insuficiente. "Vivimos en un mundo imperfecto. Lo normal es que pongas de menos y no pongas en ciertas zonas", afirma. En este sentido, detalla que hay áreas que habitualmente quedan sin cubrir: "En las orejas no pones, no extiendes bien, en el contorno de ojos no pones, en el cuero cabelludo no pones... y por ahí se sintetiza vitamina D". Esas zonas, al quedar expuestas, siguen permitiendo en cierta medida la síntesis de esta vitamina.

Ambiente de verano en las playas de Barcelona por Semana Santa / JORDI OTIX

Más allá del debate técnico, la experta invita a mirar el problema desde una perspectiva más amplia: la forma en la que vivimos hoy. En su opinión, el foco no debería estar únicamente en el protector solar, sino en el cambio de hábitos que ha reducido drásticamente la exposición al sol.

Menos tiempo al aire libre

"No salimos a la calle... pues cómo vas a sintetizar la vitamina D", resume Rodero, señalando una realidad cada vez más habitual en las sociedades actuales: más tiempo en interiores, menos vida al aire libre y una exposición solar cada vez más limitada. A esto añade que, según opina, "es más un problema de alimentación también y, por otra parte, estilo de vida", factores que, según apunta, influyen en los niveles de esta vitamina.

La conversación abre así una reflexión más profunda sobre salud pública y estilo de vida. Por un lado, la necesidad indiscutible de proteger la piel frente a los efectos dañinos de la radiación ultravioleta, como el envejecimiento cutáneo o el cáncer de piel. Por otro, el papel biológico esencial que el sol desempeña en procesos como la síntesis de vitamina D.

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En ese punto intermedio, apunta Rodero, la clave no estaría en demonizar ni el sol ni el protector solar, sino en entender el contexto real: cuánto tiempo pasamos al aire libre, cómo nos exponemos al sol y qué hábitos están marcando verdaderamente nuestra salud.