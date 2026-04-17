Victòria Saget, diagnosticada de Parkinson en 2013: "De camino a la escuela, notaba que uno de los brazos no se movía igual que antes"

Temblores, cambios en la forma de caminar, insomnio o pérdida de expresividad. Son algunos de los síntomas que han marcado a Victòria Saget desde que le diagnosticaron Parkinson en 2013.

Aun así, ella misma asegura que dos años antes del diagnóstico ya empezaron a manifestarse algunos síntomas. "De camino a la escuela, notaba que uno de los brazos no se movía igual que antes y también empecé a tener temblores en las manos", recuerda Saget. Entonces todavía ejercía de maestra y, a pesar del golpe que supuso recibir el diagnóstico, siguió trabajando hasta que se jubiló dos años más tarde.

El Parkinson es una enfermedad en pleno crecimiento, con un impacto cada vez más relevante tanto en Girona como a nivel global. Actualmente ya es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después del Alzheimer, aunque aún no está suficientemente visibilizada, según admite Saget.

De hecho, su primera reacción al recibir el diagnóstico fue tomar distancia de la enfermedad. Reconoce que, en aquel primer momento, no quería saber demasiado por qué no tenía ganas de descubrir "lo que podría pasar en un futuro".

Continuó haciendo vida normal con ajustes puntuales de medicación y algunos episodios en los que el cuerpo le recordaba que algo estaba cambiando. Recuerda, por ejemplo, un día en que se sintió mal en la escuela o una verbena de San Juan en la que notó que no estaba en condiciones de conducir.

Más adelante llegaron los temblores, visibles incluso en momentos tan cotidianos como las salidas escolares, cuando algún alumno le preguntaba por qué le temblaba la mano.

Progreso de la enfermedad

Después de la jubilación, el trastorno neurodegenerativo fue avanzando de forma progresiva. Saget, que ahora tiene setenta años, explica que hay acciones tan habituales como vestirse, desvestirse o ponerse los zapatos que, según el momento del día, se vuelven difíciles y necesita ayuda. También asegura que girarse en la cama es "imposible" y que una de las renuncias que más le ha costado ha sido dejar de conducir. A todo ello se suman otros síntomas menos visibles, como los problemas para dormir o la somnolencia, que durante una época le hacían quedarse dormida incluso mientras comía.

Ahora, además, atraviesa una nueva etapa marcada por un cambio en el tratamiento. Lleva un dispositivo que le administra la medicación directamente al intestino delgado, con el objetivo de regular mejor la dopamina. Es una intervención reciente y todavía está en fase de adaptación, que además se le ha complicado por otros problemas de salud. Por ello también se ha visto afectado su estado de ánimo, aunque está a la espera de las mejoras que le pueda aportar.

Saget en la sede de la asociación. / Marc Martí

A pesar de todo, si hay algo que Saget destaca es la importancia de visibilizar la enfermedad. "Nunca he ocultado que tuviera Parkinson", afirma. Sí reconoce que a veces ha intentado disimular algunos síntomas; pero insiste en que lo más importante es aceptar la enfermedad, aunque cada persona "necesite su proceso". También matiza que la aceptación es importante tanto para la persona afectada como para su entorno.

En su caso, este proceso personal la acabó llevando hacia el activismo y el acompañamiento. Cuando decidió dar el paso de compartir la enfermedad con otras personas afectadas, se encontró con que en las comarcas de Girona no había ninguna asociación específica, más allá de una entidad en Blanes centrada sobre todo en la Selva marítima. Este vacío la impulsó a moverse para crear una asociación gerundense.

Impulso de la asociación

Empezó a contactar con afectados y familias hasta crear una agrupación que acabó materializándose en la Asociación Gerundense del Parkinson en 2022. "La asociación me ha dado vida, sin este proyecto probablemente me habría quedado en casa, sin motivación", admite.

Este apoyo colectivo se suma al de la familia, que ha sido esencial. Su marido se ha convertido en su cuidador principal, una situación que ella no había imaginado nunca porque siempre pensó que sería al revés, teniendo en cuenta que se llevan bastantes años de diferencia. "Por suerte en casa siempre nos habíamos repartido las tareas y eso ha hecho más fácil asumir esta situación". También destaca el papel de sus hijos y nietos, que se han adaptado a la enfermedad desde el inicio y le han dado apoyo.

Más allá de los temblores

Con motivo del Día Mundial del Parkinson, Saget reclama sobre todo una mirada más profunda sobre una enfermedad que considera todavía demasiado desconocida. Insiste en que el Parkinson "no solo se manifiesta a través de temblores y ya está", sino que es una patología compleja, con muchos síntomas motores y no motores, y con un fuerte impacto en el día a día. Por ello pide a la sociedad que no juzgue solo lo que ve: "A veces lo que se ve no es toda la realidad". También anima a las personas que conviven con la enfermedad a buscar compañía, apoyo y espacios para compartir lo que les ocurre, para poder seguir adelante.

A las administraciones y al sistema sanitario les reclama más recursos, más profesionales y más compromiso. Defiende que hacen falta dinero y acciones. Lamenta especialmente que procesos participativos y documentos de trabajo sobre el Parkinson elaborados en Catalunya hayan acabado "guardados en un cajón", sin llegar a traducirse en mejoras reales. Según ella, no se puede pedir a los afectados y a las familias que se impliquen, aporten experiencia y ayuden a pensar soluciones si luego todo ese trabajo no sirve para nada.

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Finalmente, aunque es consciente de que la enfermedad seguirá avanzando, Saget evita mirar el futuro con miedo. Prefiere mantenerse en el presente, en el apoyo que recibe y en los resultados del trabajo que realiza desde la asociación, que además de Girona ya ha llegado al Alt y Baix Empordà. "Quizá todas estas reivindicaciones y mejoras no llegarán a tiempo para un beneficio propio, pero vale la pena continuar por quienes vengan después", concluye.