Retirado del mercado un protector solar por contener benzofenona, una sustancia cancerígena

Con la llegada de la primavera el pasado 20 de marzo en todo el hemisferio norte, el protector solar vuelve a ser necesario, especialmente por el ambiente cálido y soleado de los últimos días.

A excepción de este domingo, las temperaturas de esta semana han llegado a superar los 30º y el sol ha sido el protagonista.

Y aunque el fin de semana sea inestable, con una caída de hasta diez grados en las temperaturas y alguna que otra precipitación, el sol no tardará en volver a aparecer.

Protección frente a los rayos UV

Es por eso que encontrar un buen fotoprotector es imprescindible para proteger la piel de los rayos ultravioleta (UV) durante la primavera y todo el verano. Según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS), "todos estamos expuestos a la radiación ultravioleta solar".

En cantidades pequeñas, los rayos UV son necesarios para producir vitamina D, pero una exposición excesiva tiene consecuencias graves para la salud. Por ejemplo, puede provocar cáncer de piel.

Sin embargo, no todos los protectores solares son adecuados para proteger la piel. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha publicado este jueves 10 un comunicado para retirar de la venta un fotoprotector.

Sustancia cancerígena

El lote del cosmético Agrado crema solar SPF 50 contiene la sustancia benzofenona, un ingrediente que está prohibido en la composición de productos cosméticos en toda la Unión Europea (UE), conforme al Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo.

Crema solar Agrado SPF 50. / AEMPS / Europa Press

Según la OMS, la benzofenona es un ingrediente activo que absorbe los rayos UV para proteger la piel del daño solar. Sin embargo, esta sustancia “provoca una leve irritación cutánea y daños en el hígado y los riñones tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de ingestión”, informa la organización.

En un estudio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la benzofenona es una “sustancia orgánica que puede llegar a ser cancerígena para el hombre”.

Se trata de una impureza

Las autoridades de Croacia iniciaron un proyecto coordinado con la Dirección Europea de la Calidad del Medicamento y la Atención Sanitaria (Edqm) del Consejo de Europa, donde realizaron ensayos con este producto.

La Aemps asegura que la presencia de esta sustancia en la crema solar no es intencionada, sino que se trata de una impureza. Sin embargo, “la concentración detectada en el lote compromete la seguridad de uso del producto”, por lo que la agencia ha decidido cesar su comercialización.

Retirada y devolución del lote

La empresa que distribuye este producto al mercado ya ha iniciado la retirada de todas sus unidades en los puntos de venta. Además, también ha comenzado a pedir la devolución de este lote a cualquier persona que disponga de este.

Tal y como informa la agencia, si se dispone de alguna unidad de esta crema solar no se debe utilizar y se debe devolver al punto de venta donde se adquirió.

Fuentes