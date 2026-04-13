La Universidad de Catalunya que pone luz azul en uno de sus lavabos: la medida de salud pública para sus estudiantes
La Universitat de Lleida (UdL) ha instalado luz azul en el lavabo de hombres de la planta baja del edificio del Rectorado para evitar que entren personas ajenas a la universidad a pincharse droga, tras haber detectado algún caso, según ha adelantado 'Segre' y ha confirmado la UdL.
La luz blanca ha sido sustituida por fluorescentes de color azul para evitar drogas inyectadas, porque la luz azulada impide que se vean las venas, según la Universitat de Lleida, que ha recurrido a una medida que ya le funcionó, hace años, en un lavabo de la Facultad de Medicina.
La vicerrectora de Campus Sostenibles, Mariona Farré, ha explicado que últimamente se había detectado algún caso de una persona externa a la Universitat de Lleida que consumía droga en los baños del edificio del Rectorado, en la planta baja.
Caso anterior en Medicina
"Como conocíamos la experiencia de años atrás en la Facultad de Medicina, en la que se había detectado un caso similar y la instalación de luz azul funcionó, antes de Semana Santa se tomó la decisión de instalar este tipo de iluminación como herramienta disuasoria inmediata", ha asegurado la vicerrectora.
"Hemos puesto la luz azul básicamente para proteger a la comunidad universitaria y el espacio, se trata de un espacio público", ha remarcado.
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