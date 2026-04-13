Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el ayuno intermitente: "Muchos estudios muestran que saltarse comidas puede aumentar rápidamente el cortisol, la hormona del estrés"

El ayuno intermitente se ha convertido en los últimos años en una de las estrategias más comentadas para perder peso dentro del ámbito de la alimentación y la salud. Cada vez más personas lo incorporan a su rutina diaria con el objetivo de librarse de unos kilos, mejorar su metabolismo o, simplemente, adoptar hábitos que consideran más saludables. Sin embargo, no siempre resulta adecuado para todo el mundo ni tampoco en cualquier circunstancia.

En este contexto, el cardiólogo Aurelio Rojas advierte de que no siempre es lo más adecuado. "Sí, el ayuno intermitente está de moda. Y es cierto que puede ser útil en muchos casos. Y, de hecho, tú puedes pensar que, si estás ayunando, te estás cuidando", explica.

No obstante, el especialista señala que saltarse comidas puede tener el efecto contrario en determinadas situaciones. "Muchos estudios muestran que saltarse comidas puede aumentar rápidamente el cortisol, la hormona del estrés", afirma. Además, añade que "este efecto es mucho mayor si ya estás estresado en tu día a día".

La suma del estrés psicológico y metabólico

Rojas advierte de que el problema para la salud aparece cuando se combinan distintos factores a la hora de ayunar. "Estás sumando dos tipos de estrés: el psicológico y el metabólico", señala. En este caso, el resultado puede ser negativo para muchas personas.

"Vas a notar más ansiedad, menos energía, peor descanso y peor control de la glucemia", indica. A su juicio, estos efectos "impactan directa y negativamente en tu metabolismo y en tu corazón".

Qué hacer cuando hay estrés

Frente a esta situación, el cardiólogo explica qué se puede hacer. "¿Qué suele funcionar mejor para tu cuerpo y para tu corazón cuando estás estresado? Pues no saltarse el desayuno e intentar cenar pronto, lo antes posible, dos horas antes de irte a la cama, y ligero", recomienda.

Además, insiste en cuidar la composición de la dieta diaria. "Acuérdate de incluir en tu día a día proteína de calidad: carne, pescado, huevos y legumbres; grasas saludables, aceite de oliva, nueces y aguacate; y todas las verduras que quieras por su contenido en fibra y micronutrientes", señala.

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Según explica, este patrón alimentario tiene efectos positivos. "Esto sí ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, reduce el cortisol y favorece la pérdida de grasa visceral, la mala, sin añadir más estrés a tu cuerpo", concluye.