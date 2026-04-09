La Universidad de Lleida pone luz azul en uno de sus lavabos: se trata de una medida de salud pública para sus estudiantes
La Universitat de Lleida (UdL) ha instalado luz azul en el lavabo de hombres de la planta baja del edificio del Rectorado para evitar que entren personas ajenas a la universidad a pincharse droga, tras haber detectado algún caso, según ha adelantado 'Segre' y ha confirmado la UdL.
La luz blanca ha sido sustituida por fluorescentes de color azul para evitar drogas inyectadas, porque la luz azulada impide que se vean las venas, según la Universitat de Lleida, que ha recurrido a una medida que ya le funcionó, hace años, en un lavabo de la Facultad de Medicina.
La vicerrectora de Campus Sostenibles, Mariona Farré, ha explicado que últimamente se había detectado algún caso de una persona externa a la Universitat de Lleida que consumía droga en los baños del edificio del Rectorado, en la planta baja.
Caso anterior en Medicina
"Como conocíamos la experiencia de años atrás en la Facultad de Medicina, en la que se había detectado un caso similar y la instalación de luz azul funcionó, antes de Semana Santa se tomó la decisión de instalar este tipo de iluminación como herramienta disuasoria inmediata", ha asegurado la vicerrectora.
"Hemos puesto la luz azul básicamente para proteger a la comunidad universitaria y el espacio, se trata de un espacio público", ha remarcado.
- Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
- Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
- Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
- Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
- El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
- Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
- Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
- Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón