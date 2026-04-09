Francis Holway, experto en nutrición, desmiente que el café sirva para perder grasa: "Metabólicamente insignificante"

El consumo de café es una de las actividades que más realizamos los humanos en nuestro día a día. Según la Asociación Española del Café, el consumo de café estimado del mercado nacional español superó las 207.000 toneladas. Esto se traduce en un consumo estimado per cápita de 4,22 kg por persona.

En el pódcast 'Tengo un plan', el experto en nutrición y ejercicio, Francis Holway, ha explicado el porqué algunos nutricionistas aseguran que el café puede ayudarnos a perder grasa. También explica algunas cualidades por las que se considera beneficioso beberlo.

Beneficios del café

El nutricionista, pese a reconocer que el "café es bueno", asegura que "siempre el cúmulo de evidencia científica ha volcado la balanza, muy a favor de que la xantina, sobre todo del café, es buena para el cerebro: disminuye el deterioro cognitivo, la probabilidad de enfermedades mentales en la tercera edad, mejora la tensión y la sensación de fatiga en deportistas. Es positivo".

"La xantina es un compuesto orgánico de origen natural que pertenece al grupo de las purinas, estructuras esenciales en muchos procesos biológicos. La xantina y sus derivados, como la cafeína, la teofilina y la teobromina, tienen una amplia gama de efectos biológicos, desde la estimulación del sistema nervioso central hasta el impacto en el metabolismo energético y la función cardiovascular", según explica la Clínica Universidad de Navarra.

"Por supuesto, hay excesos. Más allá de 3 o 4 miligramos por día de cafeína es un exceso", asegura Holway. Aun así, admite que "hay variantes, ya que se ha encontrado que el 30% de las personas tienen una enzima que destruye la cafeína en sangre y que, por tanto, la cafeína no les hace efecto. Es el caso de la gente que se puede tomar un café a las 11 de la noche y a la media hora están durmiendo", aclara.

Relación de efecto-magnitud

El experto asegura que el café aumenta la oxidación de grasas, es decir, que te podría ayudar a la pérdida de grasa. Holway afirma que todo se basa en una relación de efecto y magnitud. El efecto de pérdida de grasa solo se da cuando la magnitud es de varios miligramos al día. Por tanto, realmente no hay un efecto de pérdida de grasas visible, ya que se necesitaría demasiada cantidad de café al día.

Según el experto, muchos nutricionistas aseguran que el café te ayuda a perder grasa cuando en realidad exageran la situación: "El café o el pomelo en ayunas ayudan a quemar más grasa. El mate quema más grasa, concretamente un 24% más de calorías cuando hacemos ejercicio. Todo esto es verdad, son los efectos, pero, ¿cuál es la magnitud?".

Holway responde que la magnitud es "insignificante, es clínicamente y metabólicamente insignificante. Solo te van a decir el efecto para exagerar todo, pero la gente quiere esas exageraciones, quiere esas opciones".