Dedos en salchicha: este síntoma en los pies podría ser una enfermedad reumatológica (y muchos lo ignoran)

Los sufre el rey de Inglaterra, Carlos III, y se conocen como 'dedos en salchicha'. Clínicamente dactilitis, constituyen una manifestación frecuente de enfermedades reumatológicas -hay más de 250-, especialmente de artritis psoriásica. Es un síntoma que es más común en los pies que en las manos, se caracteriza por una inflamación intensa y uniforme de todo el dedo, lo que produce dolor, dificultad al caminar y un notable impacto en la calidad de vida de los pacientes, como alerta el Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV).

Aunque el abordaje de la enfermedad corresponde al especialista en reumatología, la podología desempeña un papel clave en el control de los síntomas y en la prevención de complicaciones estructurales del pie.

Aliviar, proteger y prevenir

“Desde la consulta podológica, nuestro objetivo principal es reducir el dolor y evitar deformidades permanentes. No podemos curar la enfermedad de base, pero sí podemos mejorar significativamente la calidad de vida del paciente”, explica Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV.

Uno de los pilares del tratamiento es la aplicación de soluciones ortopodológicas personalizadas como pueden ser las plantillas a medida. “En este caso, el objetivo es diseñarlas para redistribuir las cargas del pie, descargando la presión sobre el dedo afectado y estabilizando las articulaciones metatarsofalángicas”, subraya el podólogo.

Otra opción son las ortesis de silicona que son dispositivos personalizados que separan los dedos, evitando el roce con el calzado y previniendo deformidades como los dedos en garra. Por otro lado, desde el ICOPCV se ha resaltado que el calzado es un factor determinante para las personas que padecen esta patología.

“El uso de un calzado adecuado resulta fundamental en el manejo de la dactilitis. Los especialistas recomendamos que tengan pala ancha y elástica, que no comprima el dedo inflamado, que esté confeccionado con materiales flexibles como piel blanda o tejidos técnicos y que tenga suela con balancín, que facilite el despegue del pie y reduzca la presión mecánica”, recalca Jorge Escoto.

Los podólogos insiten en que un zapato inadecuado puede agravar significativamente la sintomatología, incrementando el dolor y acelerando la aparición de deformidades.

Cuidado clínico especializado: uñas y callosidades

La dactilitis suele estar asociada a alteraciones ungueales propias de la psoriasis, lo que requiere un abordaje podológico específico que consiste en:

Corte especializado de uñas, especialmente en casos de uñas engrosadas o con alteraciones estructurales.

Prevención de uñas encarnadas e infecciones.

Eliminación periódica de hiperqueratosis (callosidades), que aparecen debido a cambios en la pisada provocados por la inflamación.

Un enfoque multidisciplinar, clave en el tratamiento

El abordaje de los ‘dedos en salchicha’ requiere la colaboración entre reumatólogos y podólogos. Mientras el tratamiento médico actúa sobre la causa, la Podología se centra en aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mantener la funcionalidad del pie. La dactilitis es un signo clínico característico de diversas enfermedades reumatológicas. Su detección precoz y tratamiento multidisciplinar son esenciales para evitar daños estructurales irreversibles y mejorar la calidad de vida del paciente.