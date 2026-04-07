Retirado este complemento alimenticio por contener un medicamento contra la disfunción eréctil

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado del cese de la comercialización de un producto presentado como complemento alimenticio.

Según el Grupo de Consumo de la Unidad Judicial de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial, contiene una sustancia que le confiere principios activos (farmacéuticos) no declarados en su etiquetado.

Un medicamento no identificado

A través de los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de Alimentos, se ha detectado la presencia de sustancias pertenecientes a la familia de los inhibidores de fosfodiesterasa; más concretamente el sildenafilo, también conocido popularmente como viagra.

El producto contiene una cantidad suficiente de sildenafilo que le confiere una condición de medicamento.

Este fármaco está indicado para restaurar la disfunción eréctil deteriorada en hombres mediante el aumento del flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima PDE-5, aunque también se usa para tratar la hipertensión arterial pulmonar. Para ello, un médico debe determinar antes si la causa del problema es física o psicológica.

Así pues, las autoridades sanitarias han ordenado la retirada inmediata del suplemento Bichota, que contiene esta enzima y se comercializa de manera fraudulenta como un complemento natural, energético y potenciador sexual.

Los riesgos de su consumo

El principal riesgo del consumo de este producto radica en su impacto cardiovascular, ya que puede causar una bajada drástica de la presión arterial si se combina con otros fármacos. Es más, su consumo sin control puede derivar en palpitaciones y arritmias, cefaleas y mareos e, incluso, riesgo de infarto en personas con patologías no diagnosticadas.

Como expone la Aemps, los PDE-5 están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión (tensión arterial inferior a 90/50 mmHg), hipertensión arterial no controlada, historia de accidente isquémico cerebral (ictus isquémico), así como en pacientes con insuficiencia hepática grave y personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina, tales como la retinitis pigmentosa.

Ante esta situación, se recomienda a cualquier persona que haya adquirido el producto Bichota que interrumpa su consumo y a aquellas que presenten síntomas anómalos después de su ingesta, que acudan inmediatamente al centro de salud y lo comuniquen a los servicios médicos.