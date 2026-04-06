Los parabenos en productos de alimentación e higiene pueden afectar al coeficiente intelectual de los niños

Una investigación de la Universidad de Granada (UGR) ha revelado que los parabenos presentes en productos de alimentación e higiene pueden tener impacto en el coeficiente intelectual y en el razonamiento de los niños.

Los parabenos se utilizan desde hace décadas como conservantes en productos de uso cotidiano. El grupo de investigación ExpoDiet de la UGR, que lleva más de 30 años estudiando estos alteradores endocrinos, ha realizado un análisis pionero sobre la exposición a estas sustancias y su relación con aspectos cognitivos y conductuales en menores de Granada.

El estudio destaca que la exposición a estos compuestos puede estar asociada con un peor razonamiento fluido, afectar a la comprensión verbal y al coeficiente intelectual, además de estar vinculada a conductas más agresivas en niños varones.

La investigación ha evaluado la concentración de distintos parabenos en muestras de cabello, un biomarcador que refleja la exposición a largo plazo, junto con pruebas cognitivas (WISC-V) y de comportamiento (BASC-3). Los resultados sugieren que los menores más expuestos a ciertos parabenos, como el metilparabeno (MetPB) y el etilparabeno (EthPB), presentan peores puntuaciones en algunos dominios cognitivos y conductuales.

"Es importante subrayar que el estudio es observacional, por lo que no permite establecer causalidad", apunta Patricia González Palacios, investigadora del Departamento de Nutrición y Bromatología de la UGR.

La presencia de etiquetas como 'sin parabenos' en productos cosméticos se ha convertido en un recurso habitual del marketing, apelando a la percepción de que pueden resultar perjudiciales.

Riesgo cognitivo

Los parabenos cumplen una función útil como conservantes y, aunque algunos estudios apuntan a posibles efectos sobre la salud humana, la evidencia científica sigue siendo limitada y está en evolución.

"Lo esencial es seguir investigando, reforzar la regulación preventiva y trasladar a la ciudadanía mensajes claros: estar informados no significa alarmarse", explica González Palacios, doctoranda de este trabajo.

Estas sustancias se emplean para evitar el crecimiento de microorganismos en productos cosméticos, farmacéuticos y alimentarios. Gracias a ellos, cremas, champús y maquillajes mantienen su estabilidad y seguridad durante más tiempo.

A pesar de su eficacia y bajo coste, la comunidad científica lleva años estudiándolos porque algunos parabenos pueden actuar como disruptores endocrinos, es decir, sustancias capaces de interferir con el sistema hormonal. Por ello, algunos han sido prohibidos en la Unión Europea, mientras que otros siguen permitidos dentro de límites estrictamente regulados.

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"Investigar su papel en la salud, incluidas las funciones reproductivas, metabólicas o cognitivas, no implica que su uso habitual suponga un riesgo directo", concluye González Palacios.