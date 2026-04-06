¿Por qué miles de catalanes pueden estar perdiendo visión sin diagnóstico? Podrían padecer DMAE

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y el edema macular diabético (EMD) son las principales causas de deterioro visual en pacientes de edad avanzada y personas con diabetes, respectivamente. Y se estima que 158.213 personas mayores de 65 años en Cataluña tienen DMAE. Además, más de 590.000 personas mayores de 15 años con diabetes en la región podrían estar en riesgo de padecer EMD, una de las complicaciones más temidas de la retinopatía diabética que representa una amenaza para la visión en estos pacientes.

En zonas donde el envejecimiento -y la esperanza de vida no para de crecer- y cada vez hay más casos de diabtes se ha convertido en un problema serio de salud. Más allá de que su diagnóstico no siempre es lo suficientemente precoz, el impacto de estas patologías es especialmente relevante en la calidad de vida de los pacientes y su entorno. Tanto es así que, según la encuesta ‘Anatomía de la DMAE en España’, el 66% de los pacientes con DMAE en Cataluña tiene un alto grado de dependencia.

Rita Casas, Directora regional para la zona de Cataluña de Roche, explica que "no estamos ante un simple problema de salud individual, sino ante un reto social de primer orden”. Además apunta que “el impacto de estas patologías va mucho más allá del hospital; golpea la productividad y la calidad de vida de todo el entorno del paciente". Por su parte, el doctor Alfredo Adán destaca la importancia del acompañamiento y la empatía para mejorar el abordaje de estas enfermedades. "Es fundamental que los propios profesionales entendamos las dificultades a las que se enfrentan nuestros pacientes. Experiencias como las que se plasman en este documental nos permiten ponernos en su lugar y contribuyen a sensibilizar sobre lo que implica tener una discapacidad visual. Asimismo, es importante educar y concienciar a la población para que el diagnóstico y tratamiento de estas patologías sea lo más precoz posible, mejorando así su pronóstico visual”.

El doctor Luis Arias hace hincapié en un aspecto que muchas veces pasa desapercibido. "Las personas con diabetes no son conscientes de que su enfermedad puede comprometer su visión". Y para conocer de primera mano los retos y limitaciones que sufren estos pacientes, se ha estrenado el documental 'Ensayo sobre la Mirada', producida por Roche Farma España y Movistar. Se trata de experimento audiovisual de empatía a una veintena de profesionales sanitarios, médicos oftalmólogos y farmacéuticos de hospital, poniéndose en la piel de seis personas con enfermedades de la retina. La pieza propone un recorrido para ‘hacer visible lo invisible’ y promover un cambio de mirada en la práctica clínica y en la conciencia social. El proyecto que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) y la colaboración de Acción Visión España y de la Federación Española de Diabetes (FEDE), y que ayer se estrenó en los Cines Balmes de Barcelona en un evento que reunió a profesionales sanitarios, pacientes, gestores y medios de comunicación.

Tras la proyección, se celebró un debate moderado por Beatriz Lozano, directora de Comunicación, Pacientes y RSC de Roche, en el que se abordó la situación de estas enfermedades y cómo dar respuesta al reto sanitario que plantea su aumento. En el mismo participaron los doctores Alfredo Adán, director del Instituto de Oftalmología del Hospital Clínic de Barcelona; Luis Arias, jefe de Sección de Retina del Hospital Universitario de Bellvitge; María Bella Badía, jefa de Farmacia Hospitalaria del mismo centro; además de Anna Morancho, en representación de Acción Visión España; y Albert Boada, director del Área Asistencial de Atención Primaria de CatSalut.

Qué es la DMAE, y cómo podemos detectarla a tiempo

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad degenerativa, progresiva y crónica asociada al envejecimiento que destruye gradualmente la visión central (en la mácula ocular) y el detalle de las imágenes.

La DMAE afecta a la retina en la zona denominada mácula (zona donde existe mayor capacidad de discriminación visual, es decir, permite obtener imágenes enfocadas y tener visión de detalle) por tanto es la que nos permite ver con claridad y realizar tareas diarias tales como leer y conducir. Aunque la edad es el principal factor de riesgo, hay otros como:

Tener antecedentes familiares.

El tabaquismo, ya que fumar aumenta de dos a cinco veces la posibilidad de desarrollar la enfermedad.

La obesidad.

La exposición prolongada al sol.

Además, es más habitual entre las mujeres y la raza caucásica.

Dietas elevadas en grasa, colesterol y alimentos de alto índice glucémico, y baja en antioxidantes y vegetales de hojas verdes.

Presión arterial alta.

Pigmentación clara de los ojos.

Inactividad.

Entre los síntomas más habituales de la DMAE encontramos: