La metformina podría replicar los beneficios del ejercicio en pacientes con cáncer de próstata

La metformina, un medicamento indicado para la diabetes, podría replicar algunos de los beneficios del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer de próstata, según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Leonard M. Miller de la estadounidense Universidad de Miami.

El trabajo, llevado a cabo por expertos del Centro Integral del Cáncer Sylvester y publicado en la revista 'EMBO Molecular Medicine', sugiere que este fármaco puede imitar uno de los principales efectos biológicos del ejercicio en pacientes con esta enfermedad.

En concreto, la metformina elevaría los niveles de una molécula clave en el equilibrio energético y el control del peso, incluso en personas con baja actividad física.

De este modo, podría ayudar a contrarrestar el estrés metabólico asociado a la terapia hormonal, cuyos efectos secundarios, como la fatiga, suelen limitar el ejercicio, una de las herramientas más eficaces para mantener la salud durante el tratamiento oncológico.

El ejercicio físico contribuye a regular el peso, el azúcar en sangre y la salud cardiovascular, factores que influyen en la evolución y recuperación de los pacientes. Sin embargo, en muchos casos no es viable debido a la fatiga, el dolor o el avance de la enfermedad.

"Este estudio refleja lo que es posible cuando la ciencia de laboratorio, la biología metabólica y la investigación clínica se combinan", ha señalado el investigador del centro y primer autor del estudio, Marijo Bilusic.

Molécula clave

La investigación identifica como protagonista a la N-lactoil-fenilalanina, una molécula vinculada al control del apetito y del peso corporal.

En estudios preclínicos y en fases iniciales en humanos, niveles elevados de esta sustancia se han asociado con una reducción del apetito y una mejora del control del peso, efectos habituales del ejercicio regular.

Los investigadores han observado que la metformina también aumenta los niveles de esta molécula, incluso en ausencia de actividad física.

"Para los pacientes cuyos tratamientos limitan el ejercicio, este efecto podría ser especialmente relevante", ha destacado Bilusic. En la misma línea, la investigadora Priyamvada Rai ha subrayado que mejorar la salud metabólica puede influir en la tolerancia al tratamiento y en el bienestar del paciente.

No obstante, los expertos insisten en que este hallazgo no implica que una píldora sustituya al ejercicio, sino que ayuda a comprender mejor los mecanismos metabólicos implicados.

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"Lo alentador es que la atención oncológica no se trata solo de atacar los tumores, sino de ofrecer un apoyo integral al paciente", ha concluido Rai.