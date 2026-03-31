¿Qué enfermedad tiene Céline Dion? Así es el síndrome de la persona rígida que sufre la cantante

Céline Dion vuelve a ser noticia. Este lunes, coincidiendo con su 58 cumpleaños, la cantante ha anunciado su regreso a los escenarios. Será a partir del mes septiembre con una serie de conciertos que realizará en París.

La enfermedad de Céline Dion

Dion lleva años sin subirse a un escenario. La última vez fue en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París.Todo a raíz de su enfermedad, el Síndrome de la Persona Rígida.

La artista internacional y ganadora de Eurovisión 1988 escogió, su momento, su perfil de Instagram para abrirse en canal con sus cinco millones de seguidores y publicar un vídeo donde pidió perdón a sus fans por haber tardado tanto tiempo en dar explicaciones. "Siempre he sido un libro abierto. No estaba preparada para contarlo, ahora sí", esas fueron las primeras palabras de la cantante. Esta patología la ha obligado a tener que encerrarse en casa, a descansar, a recibir tratamiento diario y sesiones de fisioterapia con la que avanza poco a poco. “Tengo que centrarme en mi salud”, expuso.

Tras años de silencio, la artista volvió a hablar de ello en su documental, 'Soy Celine Dion', en Amazon Prime Video.

Así es el síndrome de la persona rígida

El síndrome de la persona rígida se trata de un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso y que, también, provoca espasmos musculares. Afecta a una persona entre un millón, lo que hace que se considere como una enfermedad rara. Los espasmos afectan a todos los aspectos de la vida de la cantante. Muchas veces, le dificultan a la hora de caminar como tampoco le permiten utilizar sus cuerdas vocales como lo hacía antes.

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Todo esto le ha llevado a cancelar su gira de conciertos como la que tenía prevista en Europa en febrero de 2023. La artista, de 55 años, lamentó vía twitter: "Siento mucho decepcionaros a todos una vez más... y aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios... No me rindo...... ¡y estoy deseando verles de nuevo!", decía.