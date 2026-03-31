ENFERMEDAD RARA
¿Qué enfermedad tiene Céline Dion? Así es el síndrome de la persona rígida que sufre la cantante
La artista reveló en 2022 que padecía esta patología que afecta al sistema nervioso y que, como explicó en su documental, "sufre una persona de cada millón"
El regreso de Céline Dion a los escenarios
Marta Alberca
Céline Dion vuelve a ser noticia. Este lunes, coincidiendo con su 58 cumpleaños, la cantante ha anunciado su regreso a los escenarios. Será a partir del mes septiembre con una serie de conciertos que realizará en París.
La enfermedad de Céline Dion
Dion lleva años sin subirse a un escenario. La última vez fue en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París.Todo a raíz de su enfermedad, el Síndrome de la Persona Rígida.
La artista internacional y ganadora de Eurovisión 1988 escogió, su momento, su perfil de Instagram para abrirse en canal con sus cinco millones de seguidores y publicar un vídeo donde pidió perdón a sus fans por haber tardado tanto tiempo en dar explicaciones. "Siempre he sido un libro abierto. No estaba preparada para contarlo, ahora sí", esas fueron las primeras palabras de la cantante. Esta patología la ha obligado a tener que encerrarse en casa, a descansar, a recibir tratamiento diario y sesiones de fisioterapia con la que avanza poco a poco. “Tengo que centrarme en mi salud”, expuso.
Tras años de silencio, la artista volvió a hablar de ello en su documental, 'Soy Celine Dion', en Amazon Prime Video.
Así es el síndrome de la persona rígida
El síndrome de la persona rígida se trata de un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso y que, también, provoca espasmos musculares. Afecta a una persona entre un millón, lo que hace que se considere como una enfermedad rara. Los espasmos afectan a todos los aspectos de la vida de la cantante. Muchas veces, le dificultan a la hora de caminar como tampoco le permiten utilizar sus cuerdas vocales como lo hacía antes.
Todo esto le ha llevado a cancelar su gira de conciertos como la que tenía prevista en Europa en febrero de 2023. La artista, de 55 años, lamentó vía twitter: "Siento mucho decepcionaros a todos una vez más... y aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios... No me rindo...... ¡y estoy deseando verles de nuevo!", decía.
- La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
- La Generalitat ya incentiva a los centros médicos que acorten las bajas de pacientes, pese a las críticas
- La remodelación del Gobierno entorpece el plan de Moncloa para relevar a Ángel Escribano de Indra
- Los diagnósticos de cáncer de colon se disparan un 40% en menores de 50 años
- Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial
- El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
- El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
- Viladecans será el sexto municipio metropolitano en sumarse al veto de Barcelona a los pisos turísticos en 2028