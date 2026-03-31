Un estudio identifica una vía prometedora para revertir la fibrosis pulmonar

Un grupo de investigadores del National Jewish Health e instituciones colaboradoras (EEUU) ha descubierto un mecanismo crucial que impulsa la fibrosis pulmonar persistente y ha identificado una estrategia prometedora para revertirla.

El estudio, publicado recientemente en "Nature Communications", revela que la proteína BCL-2 dificulta la reparación pulmonar normal y que su inhibición podría restaurar la salud pulmonar. La fibrosis pulmonar, incluida la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), es una enfermedad progresiva y a menudo mortal caracterizada por la formación de cicatrices que limitan la función pulmonar.

El papel de los fibroblastos

Un desafío fundamental en el tratamiento de esta enfermedad ha sido comprender por qué las células formadoras de cicatrices, llamadas fibroblastos, persisten en lugar de morir de forma natural tras una lesión.

En este estudio, los investigadores demostraron que la elevada expresión de BCL-2 permite a estos fibroblastos evadir la muerte celular, acumularse en los pulmones e impulsar la formación continua de cicatrices. El equipo también comprobó que el bloqueo de BCL-2 mediante una terapia dirigida reactivó los procesos naturales de eliminación celular del organismo, redujo la fibrosis y mejoró la estructura y la función pulmonar en modelos preclínicos.

Mejoras tras inhibir BCL-2

"Nuestros hallazgos demuestran que BCL-2 desempeña un papel fundamental al permitir que los fibroblastos dañinos sobrevivan y mantengan la fibrosis. Al inhibir terapéuticamente esta vía, logramos promover la eliminación de estas células y restaurar aspectos clave de la arquitectura pulmonar normal. Esto abre una nueva e importante vía para posibles estrategias de tratamiento", ha indicado David Riches, jefe de la División de Biología Celular de National Jewish Health y autor principal del estudio.

La investigación también reveló que los fibroblastos que expresan BCL-2 desarrollan características de envejecimiento celular, o senescencia, lo que contribuye aún más a la progresión de la enfermedad crónica. Los análisis de tejido pulmonar humano confirmaron la presencia de estas células senescentes, positivas para BCL-2, en pacientes con fibrosis pulmonar, lo que subraya la relevancia traslacional de los hallazgos.

"Este estudio proporciona evidencia contundente de que la resistencia a la muerte celular y el desarrollo de la senescencia están estrechamente relacionados en el desarrollo de la fibrosis persistente", ha manifestado Elizabeth Redente, profesora de medicina en National Jewish Health y primera autora del estudio. "Dirigirse a BCL-2 no solo mejora la supervivencia de los fibroblastos, sino que también ayuda a interrumpir la biología subyacente que mantiene la progresión de la enfermedad", ha añadido.

Asimismo, el tratamiento con un inhibidor de BCL-2 redujo significativamente la carga fibrótica, mejoró la oxigenación y restauró parcialmente la estructura pulmonar normal en modelos preclínicos, lo que sugiere un gran potencial para su futura aplicación clínica.

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Los autores destacan que estos hallazgos representan un avance significativo en la comprensión y el posible tratamiento de la fibrosis pulmonar, ofreciendo nuevas esperanzas a los pacientes que se enfrentan a esta enfermedad.