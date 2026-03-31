Aumentan los casos de cáncer de colon en menores de 65 años: "Todavía se desconocen las causas"

El cáncer de colon, que este martes 31 de marzo celebra su Día Mundial, sigue siendo el tumor con mayor incidencia en España si consideramos conjuntamente a hombres y mujeres. Aun así, "muchas veces se presenta por separado por sexos, lo que puede generar cierta confusión", explica la doctora Pilar García Alfonso, miembro de la Comisión Permanente de la Fundación ECO.

En términos de mortalidad, ocupa el segundo lugar a nivel global. Aproximadamente el 70% de los pacientes tienen más de 65 años, aunque estamos observando un aumento de casos en población joven, lo que denominamos cáncer de inicio temprano. En España "los datos aún no son tan precisos como en otros países como Estados Unidos, pero sí se percibe esta tendencia. No está del todo claro si este aumento se debe a factores como la dieta u otros hábitos, aunque es un área en investigación".

Gracias a los programas de cribado (screening), se diagnostica en fases más precoces, pero entre un 20% y un 40% de los pacientes pueden debutar directamente con enfermedad metastásica. Hay más casos de cáncer de colon, pero también hay más pacientes que sobreviven o convierten la enfermedad en crónica. Y la supervivencia también ha mejorado significativamente por la medicina de precisión, mejores tratamiento y una mejor estrategia terapéutica global.

Terapias dirigidas a biomarcadores

Uno de los grandes avances en el tratamiento del cáncer de colon ha sido el desarrollo de terapias dirigidas a biomarcadores, lo que ha permitido personalizar cada vez más el abordaje terapéutico. Uno de los hitos más relevantes de 2025 ha sido el estudio BREAKWATER, liderado por la investigadora española Elena Élez y presentado en el congreso ASCO. Este trabajo ha demostrado que, en pacientes con mutación BRAF -uno de los subgrupos con peor pronóstico-, la combinación de terapia biológica (encorafenib y cetuximab) junto a la quimioterapia consigue mejorar de forma significativa los resultados clínicos.

En concreto, "este enfoque incrementa la tasa de respuesta, prolonga la supervivencia libre de progresión y apunta también a una mejora en la supervivencia global. Este subgrupo representa aproximadamente entre un 6% y un 12% de los casos de cáncer colorrectal", subraya la doctora García Alfonso.

Más allá de BRAF, otros avances relevantes en el ámbito de los biomarcadores incluyen los tumores HER2 positivos, que suponen alrededor de un 3% de los casos y en los que el doble bloqueo HER2 ha mostrado resultados prometedores, aunque todavía no está financiado en España, así como las mutaciones KRAS G12C, presentes también en torno al 3% de los pacientes, para las que se están investigando tratamientos dirigidos como el sotorasib, con resultados preliminares esperanzadores.

La inmunoterapia logra reducciones del riesgo de progresión de hasta un 70% Dra. Pilar García Alfonso — Fundación ECO

La inmunoterapia también ha supuesto otro gran avance, especialmente en pacientes con inestabilidad de microsatélites (MSI) o déficit en reparación del ADN. Este grupo representa aproximadamente un 3-5% de los casos metastásicos y este tratamiento ha demostrado:

Reducciones del riesgo de progresión de hasta un 70%

Menor toxicidad que la quimioterapia

Además, "ya se están investigando en enfermedad localizada, con resultados muy prometedores, especialmente en cáncer de recto, donde algunos pacientes logran desaparición completa del tumor sin necesidad de cirugía", recalca. El cambio en el abordaje del cáncer de colon ha sido significativo en los últimos años, "aunque no tanto por avances disruptivos aplicables a todos los pacientes, sino por la mejora en la llamada secuenciación terapéutica".

En la actualidad se disponen de múltiples líneas de tratamiento que se administran de forma consecutiva, lo que permite mantener la enfermedad controlada durante más tiempo y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Noticias relacionadas

"Más esperanzador que nunca"

La doctora Pilar García Alfonso señala que la situación de los pacientes con cáncer de colon es "más esperanzador que nunca. Disponemos de múltiples opciones terapéuticas eficaces que permiten controlar la enfermedad, prolongar la supervivencia y mantener una buena calidad de vida". La medicina de precisión facilita tratamientos cada vez más personalizados, la investigación continúa avanzando con nuevas terapias y, en determinados casos, incluso es posible plantear intervenciones con intención curativa. En definitiva, el panorama actual ofrece más opciones, más esperanza y mejores resultados que en el pasado.