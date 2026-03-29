Nazareth Castellanos, neurocientífica, elogia a Carolina Marín: "Me parece importante apostar por la salud, que la esclavizamos"

El alto rendimiento también tiene un final, y no siempre llega en las condiciones soñadas. La exigencia física, la presión competitiva y la identidad ligada al deporte marcan decisiones difíciles como la de decir adiós.

En ese contexto se enmarca la retirada de la campeona olímpica Carolina Marín, que ha decidido poner fin a su carrera profesional. La jugadora lo anunció en un vídeo en sus redes sociales, dónde confirmó su decisión de no continuar compitiendo para priorizar su salud.

Una despedida marcada por la prudencia

"Mi camino en el evento profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por eso", afirmó la deportista.

Marín reconoció que el desenlace de su carrera no ha sido como había imaginado: "Quería que mi final como jugadora hubiera sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlo".

El adiós que empezó en París

El momento que marcó la retirada definitiva se produjo durante los Juegos Olímpicos de París 2024. La exjugadora de bádminton había estado ausente de la competición desde que sufrió una grave lesión en la rodilla en las semifinales del torneo individual, cuando estaba muy cerca de disputar la final por la medalla de oro. Según ha explicado, en realidad su despedida ya empezó allí: "En el fondo sí me retiré de una pista, en París, en el 2024, solo que entonces no lo sabíamos".

La salud como prioridad

La neurocientífica Nazareth Castellanos, en un programa emitido por RTVE, destacó el valor del paso dado por la deportista: "Me parece muy importante apostar por la salud, que la esclavizamos. Creo que es un gran ejemplo, que quizás no hace falta llegar a estos extremos, sino que todos en cada momento podemos decir que apuesto en ese momento por mi salud". Además, subrayó que "los sueños tampoco deben esclavizarnos".

En esa misma línea, Castellanos añadió que "hay mucho coraje en volver a empezar" y que el proceso es profundamente personal: "Es complejo y cada uno es muy subjetivo, depende de cada uno".

El reto de soltar una identidad

Por su parte, el director de la Compañía Nacional de Danza, Joaquín de Luz, puso el foco en la dificultad emocional de la retirada en profesiones vocacionales: "Estas profesiones, tanto Carolina como un bailarín, es algo más que una profesión, es una identidad. Soltar ese otro ego es toda una vida, es muy difícil".

También valoró el paso como un acto de valentía: "El momento de valentía, de soltar, merece un respeto como el que le damos a Carolina desde aquí".

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