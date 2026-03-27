La preocupación por el consumo de bebidas energéticas en menores: "De tantos años y tantas latas, yo creo que ya me he acostumbrado"

El consumo de las bebidas energéticas no ha dejado de aumentar desde que se pusieron a la venta, en los años 1960, según la Revista Sanitaria de Investigación (RSI).

Lo que era un consumo puntual, se ha convertido en más que habitual. A finales de 2024 y principios de 2025, se registró una tendencia ascendente del consumo de este líquido con alcohol, según informa el Ministerio de Sanidad.

Consumo en jóvenes

Los grupos de personas de los 15 a los 34 años son los principales clientes de estas bebidas. Es por eso que, desde hace ya unos años, este tipo de bebidas se han asociado al ocio nocturno e, incluso, al consumo diario.

‘Equipo de Investigación’ publicó el pasado día 13 un reportaje llamado ‘Bebidas energéticas: el precio del subidón’, que analiza el auge del consumo de estas bebidas, en España, creadas para aumentar la resistencia física, evitar el sueño y estimular el metabolismo.

Hasta cuatro latas al día

El programa de Glòria Serra recoge testimonios de adolescentes que consumen varias latas al día. Es el caso, por ejemplo, de un joven, de 15 años, que empezó a beber este producto a los 12 y que ahora puede llegar a beber hasta cuatro latas al día.

El adolescente ha asegurado que “de tantos años y tantas latas, yo creo que ya me he acostumbrado”. Además, señala que también es algo habitual en su grupo de amigos y que, incluso, algunos beben más que él.

Normalización del consumo de bebidas energéticas

Laura, la madre del joven, ha afirmado que no le parece mal, ya que dice no tener “mucha información acerca de si perjudica o no”. La madre argumenta que si este producto “sale a consumo, ya ha tenido un cierto control de Sanidad”.

Las bebidas energéticas se pueden encontrar en los supermercados por el precio de uno o dos euros, y se venden a todos los públicos, incluso a menores.

La fácil accesibilidad a este producto ha provocado una creciente preocupación de las autoridades y los expertos en este tipo de productos.

Alto contenido en cafeína

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) publicó un Informe del Comité Científico sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas.

Las bebidas energéticas contienen un alto nivel de cafeína, 32 mg / 100 ml específicamente. En el etiquetado de estas latas se debe informar de este contenido, según indica el Reglamento 1169/2011 de la Unión Europea (UE).

Esta entidad obliga a incluir la mención “elevado contenido de cafeína: no recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia” en el campo visual de la bebida, además de tener que expresar en miligramos la cantidad que incluye.

Estas bebidas no sirven para hidratarse

Según la Aesan, “un consumo excesivo de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados que van desde la alteración y conciliación del sueño, hasta efectos psicológicos y alteración del comportamiento, así como trastornos cardiovasculares”.

Además, la agencia también alerta de que “no deben combinarse bebidas energéticas con bebidas alcohólicas”. Asegura que “estudios recientes demuestran que el consumo de alcohol o en combinación con bebidas energéticas conduce a estados subjetivos alterados que incluyen una disminución de la percepción de intoxicación etílica”.

Noticias relacionadas

Por último, también informa de que las bebidas energéticas no permiten la recuperación de metabolitos a la hora de hacer deporte, como sí lo hace el agua o algunas bebidas isotónicas, que sí están diseñadas para la rápida rehidratación, al tener una alta concentración de sales minerales.