Aviso de la Aemps
Retirado del mercado este protector solar infantil por proteger menos de lo que indica
La agencia pide que si se dispone de alguna unidad de este producto no se utilice
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Pese a que llega un nuevo frente a la península Ibérica, en las últimas semanas el sol ha sido protagonista en muchos puntos y se prevé que Semana Santa sea también soleada y tranquila.
Con todo esto, el protector solar vuelve a salir del armario, aunque su uso también debería ser habitual en invierno.
Por ello, encontrar un buen fotoprotector es importante para proteger la piel todos los días del año y, especialmente, en el caso de los niños, ya que es más sensible.
Austria lanza la alerta
Pero hay que tener cuidado con estos fotoprotectores. Por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha publicado un comunicado, este pasado día 20, para pedir la retirada del mercado de un protector solar.
Esta medida se ha tomado después de que las autoridades de Austria hayan comunicado, a través del Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (UE), que este fotoprotector contienen un factor de protección solar (FPS) inferior al indicado en el etiquetado del producto.
FPS 50
Las autoridades austriacas han realizado un ensayo en el lote del producto Fresh baby sunscreen SPF 50, de la marca Ringana. Tal y como lo indica en su nombre, el producto señala que tiene una categoría de protección solar alta.
No obstante, su FPS corresponde con una protección “media”, según se establece en la Recomendación de la Comisión Europea, relativa a la eficacia de los productos de protección solar.
Riesgos en el uso de este producto
El uso de este cosmético con un FPS inferior al indicador en el etiquetado “puede suponer un riesgo para la salud, al aumentar la probabilidad de quemaduras en el caso de exposición solar prolongada”, alerta la Aemps.
Además, el riesgo aumenta de manera considerable, al tratarse de un producto que se indica que es apto para usar en los bebés a partir de 0 meses y en toda la población infantil en general. La agencia pide que, si se dispone de alguna unidad de este producto, no se utilice y se ponga en contacto con el punto de venta donde se adquirió para devolverlo.
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