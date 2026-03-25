Aviso de la Aemps
Alerta sanitaria: retirados dos supuestos complementos alimenticios contra la disfunción eréctil por tratarse de medicamentos
Esta sustancia no consta en la etiqueta de los productos, que se presentan como naturales
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha publicado un comunicado este lunes sobre dos productos para la disfunción eréctil. Explica que ha tenido conocimiento, a través de la Guardia Civil, de que ambos se comercializan como complementos alimenticios cuando deberían ser considerados medicamentos.
Según análisis hechos por el Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos (Locm) de la Aemps, La Pepa Negra y Royal Honey contienen una sustancia activa que restaura, corrige o modifica una función fisiológica.
Este componente es el sildenafilo, conocido comercialmente como Viagra, que se considera un medicamento, y La Pepa Negra y Royal Honey tienen una cantidad suficiente para ser considerados como tal.
Contradicciones en el consumo este medicamento
La Aemps explica que “el sildenafilo restaura la función eréctil deteriorada mediante el aumento del flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5)”. Es decir, el sildenafilo bloquea esta enzima, lo que relaja los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre al pene tras la estimulación sexual, facilitando la erección.
Sin embargo, la Agencia informa de que el sildenafilo, entre otros inhibidores, están contraindicados en pacientes que sufran las siguientes afecciones:
- Infartos de miocardio (obstrucción de una arteria coronaria).
- Angina inestable (dolor torácico intenso).
- Insuficiencia cardiaca.
- Arritmias incontroladas.
- Hipotensión (presión arterial baja).
- Hipertensión arterial no controlada (presión arterial alta).
- Ictus isquémicos (arteria bloqueada por un coágulo por lo que la sangre no llega al cerebro).
- Insuficiencia hepática grave (pérdida grave de la función del hígado).
- Retinitis pigmentosa (degeneración progresiva de la retina).
Efectos secundarios del sildenafilo
Pero la retirada de estos productos del mercado se debe a que esta sustancia inhibidora de PDE-5, el sildenafilo, no consta en la etiqueta de los productos, que se presentan como naturales y ocultan al consumidor su verdadera composición.
Además, el consumo de estos productos puede provocar reacciones como “infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmias, palpitaciones, taquicardias, accidentes cerebrovasculares [trombosis, embolias o aneurismas] e incluso una muerte súbita”, alerta la Aemps.
Por lo tanto, como los medicamentos La Pepa Negra y Royal Honey no han sido evaluados ni autorizados para su comercialización por parte de la Agencia, esta los retira del mercado como medida cautelar.
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