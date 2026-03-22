Expertos coinciden: "Los lácteos de cabra sirven para mejorar molestias digestivas"

La leche de cabra se ha ido abriendo paso más allá de los lineales especializados y de los quesos tradicionales. Parte de ese interés tiene que ver con una idea que se repite cada vez más: hay personas que la toleran mejor y la sienten menos pesada que la leche de vaca. No es una moda sin base. Diversas revisiones científicas apuntan a que su grasa se organiza en glóbulos más pequeños y que sus proteínas forman una cuajada más blanda en el estómago, dos rasgos que favorecen una digestión más rápida y una sensación de mayor ligereza para algunas personas.

Ahí está una de sus grandes virtudes digestivas. La leche de cabra no deja de ser un lácteo, pero su perfil no es idéntico al de la de vaca. Algunos trabajos destacan que contiene menos alfa-s1-caseína, una fracción proteica muy presente en la leche de vaca, y una proporción distinta de otras proteínas séricas. En la práctica, eso ayuda a explicar por qué hay consumidores que la describen como más fácil de digerir, especialmente cuando sienten pesadez o malestar con otros lácteos.

A esa percepción se suma el componente nutricional. Como otros lácteos, la leche de cabra aporta proteínas de calidad, calcio y otros minerales, además de formar parte del grupo de alimentos que las guías sanitarias consideran útiles dentro de una dieta equilibrada. La diferencia es que, en su caso, esa base nutritiva se combina con una imagen de producto más "amable" para el aparato digestivo, algo que ha reforzado su atractivo entre quienes buscan alternativas sin salir del mundo lácteo.

Eso sí, conviene no exagerar ni convertirla en una solución universal. Que algunas personas la digieran mejor no significa que sirva para todo el mundo. La leche de cabra sigue conteniendo lactosa y, aunque ciertas fuentes señalan que puede tener algo menos que la de vaca, la diferencia no siempre basta para quien tiene una intolerancia clara. Además, en caso de alergia a la proteína de la leche de vaca, las autoridades y guías clínicas advierten de que la de cabra tampoco suele ser una alternativa segura, porque sus proteínas son muy parecidas y existe reactividad cruzada.

Donde mejor se entiende su tirón es en el terreno de las molestias leves y cotidianas. Para quien nota ciertos lácteos pesados pero no tiene una alergia diagnosticada, la leche de cabra puede resultar una opción interesante precisamente por esa combinación de valor nutricional y digestión potencialmente más cómoda. No hace milagros, no cura problemas digestivos por sí sola y no sustituye el consejo médico cuando hay síntomas persistentes, pero sí tiene una lógica detrás de su buena fama.

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La explicación es bastante simple: la leche de cabra gusta a muchos porque sigue ofreciendo lo que se busca en un lácteo —proteína, calcio, versatilidad—, pero con una composición que, en determinadas personas, puede sentirse menos agresiva al digerirse. Y esa mezcla de nutrición y tolerancia percibida es, probablemente, la razón por la que cada vez se habla más de ella.