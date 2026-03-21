Alerta alimentaria: detectan 'salmonella' en estos lotes de hamburguesa de pollo distribuidos en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita al Ministerio de Consumo, ha alertado de la presencia de 'Salmonella' en lotes de hamburguesa de pollo 'Burkebab' de la marca Simon's Food, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León.

El producto afectado es 'Burkebab ultracongelada', de la marca Simons's Food, con fecha de consumo preferente 01/2027 y fecha de congelación 27/01/2026. Se presenta en una bolsa de 240 gramos y contiene tres unidades.

La presencia de esta bacteria ha sido notificada en Castilla y León; si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, la Aesan ha informado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que retiren los productos afectados.

Reembolso y síntomas

Si tienes esta hamburguesa de pollo en tu congelador, no la consumas y solicita el reembolso del producto en el comercio donde la adquiriste. Si lo has ingerido y te encuentras con diarrea, vómitos y dolor de cabeza, que son los síntomas de la salmonelosis, acude a un centro de atención primaria. Es importante pedir un justificante de la atención recibida para poder exigir la correspondiente indemnización.

Los principales síntomas de esta bacteria son fiebre, dolor abdominal, diarrea, vómitos, dolor de cabeza y malestar general. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de haberlo consumido y suelen durar de 2 a 7 días. Normalmente, se cura sin complicaciones, pero en niños, ancianos o enfermos puede ocasionar una deshidratación que puede terminar con su vida si no se trata correctamente, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Una de las más comunes

Cuando una empresa no cuida la higiene de sus productos o, por alguna situación, recibe productos en mal estado, las bacterias que contienen esos alimentos pueden provocar serias dificultades en la salud de la población.

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), la salmonelosis "es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente extendidas, producida por bacterias del género Salmonella".

La Agencia añade que "la salmonela presenta una gran capacidad de adaptación, lo que le permite sobrevivir en ambientes muy diversos durante meses o incluso años. Puede multiplicarse en un amplio rango de temperaturas, desde 5 a 45 ºC, siendo la temperatura óptima 35-37 ºC, y es capaz de sobrevivir en un amplio rango de pH. Es una bacteria ubicua, capaz de infectar tanto a personas como a animales, que pueden permanecer como portadores durante periodos prolongados".