El vaper o el tabaco, ¿qué es peor? Los expertos reclaman a Bruselas una rectificación urgente sobre la nicotina y los cigarrillos sin humo
Un grupo de 23 científicos envía una carta a la Comisión Europea para que se corrijan las declaraciones sobre el consumo de productos sin humo
Karl Fagerström, experto en adicción al tabaco: "No es fácil dejar de fumar, por eso hay que permitir alternativas a los cigarros como las bolsas de nicotina"
La nicotina daña el corazón aunque no se fume: alerta europea por el auge del vapeo entre jóvenes
El comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, ha hecho unas declaraciones sobre el vapeo y la nicotina que han encendido las alarmas de la comunidad científica.
En concreto, Várhelyi ha dicho al medio 'Euractiv' que está convencido de que los nuevos productos como los cigarrillos electrónicos, el vapeo, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina son tan dañinos como los cigarrillos tradicionales.
Las declaraciones de Várhelyi, este pasado mes de enero, han generado mucha polémica en el mundo de la ciencia. Concretamente, un grupo de expertos, dirigido por Clive Bates, ha descrito su discurso como engañoso.
Carta pidiendo una rectificación
Esos 23 expertos europeos independientes han enviado una carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reclamando la corrección de las declaraciones emitidas por Várhelyi.
En el escrito, afirman:"Nos preocupan profundamente las recientes afirmaciones del Comisario Várhelyi de que el consumo de productos sin humo presenta riesgos comparables a los de fumar cigarros. No existe base científica para esta afirmación, pero sí una sólida base científica para evaluar que los productos sin humo de tabaco y nicotina representan solo una pequeña fracción del riesgo de los cigarrillos".
También, los investigadores aseguran que, "dado que el tabaquismo causa la muerte de alrededor de 700.000 ciudadanos de la Unión Europea cada año, esta tergiversación de los riesgos tiene múltiples consecuencias negativas para la salud pública y la formulación de políticas de la Unión Europea. Distorsionaría negativamente el desarrollo de un mercado interior con altos niveles de protección de la salud y de los consumidores, e imposibilitaría la aplicación práctica de los principios de proporcionalidad, no discriminación y precaución".
Finalmente, los expertos hacen una petición a las autoridades europeas:"Esperamos que el Consejo y el Parlamento rechacen la estrategia del Comisario y que, dentro de la Comisión, el control reglamentario y otros procesos de garantía de calidad corrijan esta desinformación perjudicial antes de que pueda causar más daño".
