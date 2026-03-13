Tim Spector, médico experto en microbiota intestinal: "Los bebedores de café suelen tener mejor salud del corazón"

Son millones las personas que empiezan el día con una taza de café sin pensar demasiado en lo que ocurre dentro de su cuerpo, pero esa rutina cotidiana lleva años bajo el microscopio de la ciencia. Por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón sostiene que, en general, beber café con moderación resulta seguro para el corazón, y otro organismo estadounidense, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), sitúa en torno a 400 miligramos diarios de cafeína el límite que la mayoría de los adultos sanos pueden tolerar sin problemas.

No es un detalle menor. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las grandes amenazas para la salud pública mundial y concentran una parte muy importante de la mortalidad prematura, según la Organización Mundial de la Salud. En ese contexto, cualquier hábito cotidiano relacionado con mejores indicadores cardiometabólicos despierta un interés creciente entre investigadores y médicos.

El café, además, ya no se mira solo como una bebida estimulante. Cada vez hay más atención sobre su relación con la alimentación, el metabolismo y la microbiota intestinal, ese ecosistema de microorganismos que influye en funciones clave del cuerpo humano y que se ha convertido en uno de los campos más observados de la nutrición actual.

Bacterias asociadas al consumo de café

En ese punto es donde entra la reflexión de Tim Spector, médico y divulgador especializado en microbiota intestinal, que subraya que los bebedores de café suelen presentar mejores indicadores de salud del corazón. Su explicación parte de una investigación publicada en la revista 'Nature', en la que se analizó cómo esta bebida se relaciona con los microbios intestinales de miles de personas.

El estudio, en el que participó el propio Tim Spector, analizó datos del microbioma intestinal de más de 22.000 personas de 25 países. A partir de ahí, el equipo de investigadores observó una huella clara del café en el intestino. "Identificamos más de 100 especies bacterianas relacionadas con el consumo de café", relata el epidemiólogo.

Entre esos hallazgos, hubo un microorganismo que destacó por encima del resto. "La más llamativa fue la bacteria 'Lawsonibacter asaccharolyticus", que aparecía entre 6 y 8 veces más en quienes tomaban café con regularidad. El médico añade que esta bacteria suele estar presente también en el intestino de las personas que no consumen café, a la espera de entrar en contacto con la bebida para activarse y multiplicarse.

Beneficios metabólicos

Los datos principales del estudio son los siguientes:

Participaron más de 22.000 personas de 25 países.

Se detectaron más de 100 especies bacterianas ligadas al consumo de café.

ligadas al consumo de café. La 'Lawsonibacter asaccharolyticus' fue la bacteria más destacada.

fue la bacteria más destacada. Su presencia fue entre 6 y 8 veces mayor en consumidores habituales de café.

en consumidores habituales de café. La relación también se dio entre los bebedores de café descafeinado.

Ese último punto fue especialmente relevante para la interpretación de los resultados. En palabras del experto, "los efectos saludables no provienen de la cafeína, sino de la rica mezcla de compuestos vegetales del café, como los polifenoles". Es decir, que los beneficios no radican tanto en el estímulo clásico de la bebida como en su composición química y en la forma en que interactúa con la microbiota intestinal.

Según el estudio, esos compuestos son transformados por los microorganismos intestinales en metabolitos como el ácido quínico y el hipurato, asociados con beneficios metabólicos. Desde esa perspectiva, la química del café ayudaría a entender por qué quienes lo consumen de forma habitual suelen mostrar mejores indicadores de salud metabólica y cardiovascular. La conclusión que traslada Spector es clara: tanto si se elige con cafeína como sin ella, el café de la mañana puede formar parte de una rutina que cuide la salud intestinal y el bienestar general.