Ana Ibáñez, neurocientífica: "Si quieres cambiar tu energía, lo primero que debes cambiar es tu postura corporal"

La postura corporal es un factor muy importante en nuestra vida. Suele determinar cómo nos mostramos, cómo nos perciben los demás y es parte de nuestra personalidad.

Ana Ibáñez es neurocientífica, ingeniera superior química, escritora y conferenciante. Ha explicado de forma clara todo lo que debemos saber sobre la postura corporal y cómo se conecta con nuestro cerebro, ayudando a reducir situaciones de estrés o ansiedad, en un pódcast del canal @laformulapod.

Ibáñez comenta el punto clave para empezar a entrenar el cerebro para reducir el estrés: "Si quieres cambiar tu energía, lo primero que debes cambiar es tu postura corporal. La postura corporal habla directamente al cerebro. Le hablan directamente de estados emocionales".

Mensaje al cerebro

"Si tú te haces una bolita, te haces pequeño, le estás mandando un mensaje a tu cerebro de que en ese momento estás vulnerable y necesitas protección", cuenta la neurocientífica. Y justamente por ese motivo, asegura que lo más importante para cambiar tu mentalidad y mejorar tu rendimiento es no mostrar debilidad con la postura corporal: "Tú puedes estar sintiendo la misma desprotección pero obligarte a hacerte grande, abrir tus hombros y mostrar una postura de presencia y de poderío en vez de hacerte pequeño. Esto hará que tu cerebro se reformule y poco a poco puedas cambiar tu energía".

La respiración entra en juego

Termina la explicación recalcando la importancia de la postura y respiración en el proceso de cambiar la energía cerebral: "El patrón respiratorio y el patrón de postura son las maneras más directas para cambiar estados emocionales".

Y añade cuál es el truco que sus pacientes han usado más para mejorar en situaciones de ansiedad y que más éxito ha tenido: "Una de las cosas que más funcionan es tener una canción o un par de canciones que sabes que te ponen en un buen estado emocional, y ponértelas para subir de energía. De esta manera, activas todo tu sistema y haces que tu memoria corporal esté ligada a la canción, generando mejor rendimiento cerebral".