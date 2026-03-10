Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Salud Mental

La neurocientífica Nazareth Castellanos detalla qué pasa cuando vemos películas: “Nuestro cerebro desconecta para sentir lo que viven los personajes”

La experta indica que es una buena forma de aprender otras maneras de sentir o ser

Beso icónico entre Rhett Butler (Clark Gable) y Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) en la película 'Lo que el viento se llevó'.

Beso icónico entre Rhett Butler (Clark Gable) y Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) en la película 'Lo que el viento se llevó'. / Archivo

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico

Ver una película o una serie o leer un libro va más allá del simple hecho de entretenerse.

Mientras se realizan estas actividades, en el cerebro ocurren muchas conexiones que aportan diferentes beneficios relacionados con la salud mental.

La neurocientífica Nazareth Castellanos ha destacado todos los efectos positivos de la cultura a través de su visita al programa 'Sukha', de RTVE, donde se habla de cultura y salud con un tono humorístico y entretenido.

Efectos de las películas

Según la explicación de la neurocientífica, mientras se ve una película ocurre lo que llama "supresión del yo" o "supresión de la realidad", que se refiere a un acto involuntario cerebral.

El proceso neurológico viene causado por las zonas ínsulas del cerebro, que son las encargadas de entender el 'yo' en cada momento y, de esta forma, procesan emociones como la culpa o la empatía.

En los momentos de ver o leer, las situaciones personales de un personaje ficticio se desactivan y es cuando, para el cerebro, se suspende la realidad.

“Cuando vemos una película, nuestro cerebro desconecta para sentir lo que viven los personajes” ha explicado Nazareth Castellanos, refiriéndose a que estas zonas se distancian del contexto individual para poder congeniar con la película o el libro. Así, mientras se conecta con los personajes, podemos aprender nuevas formas y condiciones de sentir o ser.

Nazareth Castellanos, neurocientífica licenciada en Física Teórica y doctora en Medicina.

Nazareth Castellanos, neurocientífica licenciada en Física Teórica y doctora en Medicina. / EPC

Beneficios de la lectura

El mismo proceso cerebral ocurre mientras se lee un libro.

Además de esta fase ajena al contexto personal, la neurocientífica habla de los beneficios que tiene la lectura en la salud cerebral. Y son tantos y tan diversos, que destaca que es una práctica esencial para todas las edades.

Para los más mayores, la lectura activa otras zonas del cerebro que producen que el envejecimiento sea más saludable. La práctica de leer también ayuda a aprender a hablar, en el caso de los más pequeños, o de ampliar el vocabulario, en el resto de casos.

En muchas ocasiones, hay emociones que cuesta expresar por la ausencia de una palabra adecuada, aunque ya se conozca, por lo que la lectura puede enriquecer el léxico personal.

Cultura y bienestar

Con el ciney la lectura, cada persona se adentra en un mundo externo al contexto habitual. Según Nazareth Castellanos, es necesario porque muestra situaciones o emociones que puede que no se lleguen a sentir nunca si nada nos lleva a ello.

Con todo esto, ver una película o leer un libro no es una pérdida de tiempo, ya que la cultura aporta bienestar.

