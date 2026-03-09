José Abellán, cardiólogo: "El uso de anabolizantes puede dañar el corazón más que el tabaco"

El doctor José Abellán es un cardiólogo clínico de Murcia reconocido por su labor divulgativa en redes sociales.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones en TikTok, se centra en la prevención de problemas cardiovasculares para explicar que, una persona que lleva fumando diez años, no tiene las arterias tan mal como una que consume esteroides anabólicos androgénicos (EEA): "El uso de anabolizantes puede dañar el corazón más que el tabaco".

¿Qué son los EEA?

Los esteroides anabólicos son variaciones sintéticas, fabricadas artificialmente, de la testosterona, que es la principal hormona sexual masculina.

Según explica el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), estos EEA promueven el crecimiento del tejido muscular y la síntesis de proteínas, a la vez que desarrollan características sexuales masculinas como la voz grave o el vello facial.

Son medicamentos de venta con receta que los médicos utilizan para tratar problemas como el retraso de la pubertad, la pérdida de tejido muscular o la deficiencia de esta misma hormona sexual.

Estas variaciones sintéticas pueden tomarse en forma de tabletas o cápsulas, pero también mediante inyecciones o geles.

El abuso de estas sustancias nunca será bueno

Hay estudios que destacan lo mismo que el cardiólogo, siempre que se haga un mal uso o un uso abusivo de estos.

Por ejemplo, una investigación del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIDA, por sus siglas en inglés) en enero de 2024 demuestra los riesgos de tomar estos EEA de forma abusiva y sin control.

Los esteroides contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, aumentando los niveles de lipoproteínas (complejos macromoleculares compuestos por proteínas y grasas que transportan colesterol) de alta densidad y disminuyendo los de baja densidad.

Eso significa que “las sustancias grasas se depositan en el interior de las arterias e interrumpen el flujo sanguíneo”. Esto se conoce como una enfermedad llamada aterosclerosis, que impide que la sangre llegue al corazón o al cerebro y puede acabar en un ataque cardiaco o derrame cerebral.

Un corazón muy grande

“Los esteroides también aumentan el riesgo de que se formen coágulos en los vasos sanguíneos, lo que puede interrumpir el flujo sanguíneo y dañar el músculo cardiaco [el corazón], de manera que no consiga bombear la sangre con eficacia”, añade el estudio.

Tal y como explica José Abellán en una entrevista, el uso abusivo de estos esteroides provoca también hipertensión.

“Los EEA son análogos de la testosterona, un tipo de andrógeno [hormonas esteroides sexuales]. En nuestro cuerpo hay muchos receptores de este tipo de hormonas y, sobre todo, en los músculos. El corazón es un músculo, y ante este uso de esteroides aumenta de tamaño y se hipertrofia. Tiene problemas para llenarse e impulsa la sangre muy fuerte y hace que se engruese la pared de las arterias”, explica.

Las consecuencias son interminables

Pero los problemas cardiovasculares no son los únicos que producen estos esteroides, ya que también pueden afectar al sistema hormonal, al hígado, a los músculos y huesos y derivar en problemas de salud mental, según el NIDA.

Los efectos más comunes que puede sufrir el sistema hormonal de un hombre son la disminución de la producción de esperma, el agrandamiento de los senos, la calvicie o, incluso, cáncer testicular.

Las mujeres, por su parte, podrían tener un engrosamiento de la voz (es decir, un agravamiento del tono de voz), la disminución del tamaño de los senos o el crecimiento excesivo de vello corporal.

Tumores y freno al crecimiento óseo

En ambos casos, el hígado podría llegar a contraer tumores y los huesos podrían parar de crecer (si lo toman adolescentes), causando una baja estatura para su edad.

La agresividad, manía y delirios o paranoia son las consecuencias psicológicas más comunes y directas de la toma de los EEA de forma incorrecta.

Además, es importante recordar que los esteroides anabólicos también se pueden inyectar con agujas, por lo que, si estas se comparten, se podrían contraer enfermedades como el VIH (Sida) o cualquier tipo de hepatitis.

Los esteroides también son una droga

El NHS del Reino Unido también alerta en su estudio de la adicción que causan estos esteroides. “Puedes desearlos, necesitar más para obtener el mismo efecto y experimentar síntomas de abstinencia si dejas de tomarlos repentinamente”, afirma.

Y es que, a pesar de experimentar cualquiera de los efectos secundarios ya mencionados, una persona adicta querrá seguir usándolos.

Dejar de tomarlos repentinamente tampoco es la solución, ya que podría provocar síntomas como depresión, ansiedadinsomnioanorexia, fatiga extrema o dolor muscular y articular. Es por eso por lo que los médicos y expertos siempre recomiendan dejarlos de tomar lentamente, reduciendo gradualmente la dosis.

Ni tabaco ni anabolizantes

El doctor afirma, por tanto, que los esteroides dañan más el corazón que el tabaco. Ha señalado casos de exculturistas de menos de 50 años que presentaban arterias en peor estado que personas de 80 años.

Aunque el tabaco es altamente perjudicial, las consecuencias en el uso de esteroides son altamente rápidas y profundas, en comparación con un fumador con arterias dañadas que lleva 20 años de adicción.