Salud
No es solo el móvil: este gesto diario podría favorecer la miopía
Según este estudio, la cantidad de luz que llega a nuestra retina es clave para evitar la progresión de la miopía
La miopía es un defecto visual que con el paso de los años, se ha ido propagando como un virus. Esta enfermedad afecta a casi el 50% de los adultos jóvenes en Estados Unidos y la mayor parte de Europa, y a cerca del 90% en algunas zonas del este de Asia. Las previsiones para el fututo no son mucho mejores: se prevé que hasta el 70% de los adolescentes serán miopes en 2030.
Siempre se ha comentado que la miopía estaba provocada en gran medida por el uso de las pantallas, pero el 'College of Optometry', que pertenece a la 'State University of New York', ha publicado un estudio en la web Cell Reports que puede cambiar la historia de esta afección visual.
Poca luz en la retina
Según relata la propia facultad de optometría, los investigadores que han realizado el estudio proponen una nueva hipótesis: el enfoque prolongado de cerca en entornos con poca luz que limita la cantidad de luz que llega a la retina.
“Nuestros hallazgos sugieren que un factor subyacente común podría ser la cantidad de luz que llega a la retina durante el trabajo prolongado de cerca, especialmente en interiores”, comenta el Dr. José Manuel Alonso, profesor de la 'State University of New York' y principal autor del estudio.
“Con luz exterior intensa, la pupila se contrae para proteger el ojo, permitiendo que la luz llegue a la retina. Cuando las personas enfocan objetos cercanos en interiores, como teléfonos, tabletas o libros, la pupila también puede contraerse, no por la luminosidad, sino para mejorar la imagen. Con poca luz, esta combinación puede reducir significativamente la iluminación retiniana”, explica Urusha Maharjan, participante del estudio.
Hipótesis final
En definitiva, según la hipótesis final de los investigadores, la reducción de la estimulación retiniana durante largos períodos, sobre todo cuando hay iluminación pobre, puede debilitar vías neuronales específicas implicadas en el procesamiento visual, contribuyendo al desarrollo y progresión de la miopía.
Aunque solo sea una hipótesis, estos investigadores han dado un gran paso para el sector oftalmológico. Su estudio puede dar muchas pistas de como tratar mejor la miopía y evitar que esta epidemia se siga expandiendo.
