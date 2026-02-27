Alerta: esta crema para el dolor de articulaciones puede estar contaminada por microorganismos y provocar infecciones

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una alerta tras detectar un microorganismo infeccioso en una crema analgésica.

Según la agencia, hay un lote de un producto para aliviar los dolores musculares y articulares contaminado por el microbio 'Staphylococcus aureus', lo que "podría suponer un riesgo para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado", pues se trata de una crema usada por deportistas y personas mayores.

Se trata del lote U01 de Dolebalm, de la marca Pirinherbsan, que se presenta en tarros de 1.000 ml y 250 ml y tubos de 200 ml y 60 ml; una crema fabricada por la empresa Greensoft Health@Wellness Phytoaids, S.L, cuya responsable de comercialización es la empresa distribuidora Global Comarcos, S.L.

Retirada inmediata

La Aemps pide la retirada inmediata del producto del mercado. Además, recomienda a los puntos de venta que revisen su almacenamiento y retiren todos los productos contaminados. Y a los consumidores, que dejen de usarlo y lo devuelvan al punto de compra más próximo.

En caso de que la tienda o punto de venta no acepte la devolución, deben dirigirse a la empresa responsable.