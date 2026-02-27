Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoSorteo ChampionsOposicionesNetflixBarcelonaPremios Goya 2026Baronesa ThyssenBridgertonEncuesta Castilla y León
instagramlinkedin

Componente peligroso

Alerta: esta crema para el dolor de articulaciones puede estar contaminada por microorganismos y provocar infecciones

Las autoridades sanitarias piden la retirada inmediata del producto

Sanidad avisa sobre la retirada de dos cremas que pueden causar inflamación en la piel o irritación

Cuidado con esta bombilla led que puede provocar descargas eléctricas: Leroy Merlin pide devolverla a la tienda más cercana

Una mujer se masajea las piernas.

Una mujer se masajea las piernas. / Pexels / Breakingpic

Goundo Sakho

Goundo Sakho

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una alerta tras detectar un microorganismo infeccioso en una crema analgésica.

Según la agencia, hay un lote de un producto para aliviar los dolores musculares y articulares contaminado por el microbio 'Staphylococcus aureus', lo que "podría suponer un riesgo para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado", pues se trata de una crema usada por deportistas y personas mayores.

Se trata del lote U01 de Dolebalm, de la marca Pirinherbsan, que se presenta en tarros de 1.000 ml y 250 ml y tubos de 200 ml y 60 ml; una crema fabricada por la empresa Greensoft Health@Wellness Phytoaids, S.L, cuya responsable de comercialización es la empresa distribuidora Global Comarcos, S.L.

Retirada inmediata

La Aemps pide la retirada inmediata del producto del mercado. Además, recomienda a los puntos de venta que revisen su almacenamiento y retiren todos los productos contaminados. Y a los consumidores, que dejen de usarlo y lo devuelvan al punto de compra más próximo.

Noticias relacionadas y más

En caso de que la tienda o punto de venta no acepte la devolución, deben dirigirse a la empresa responsable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  3. El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
  4. Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
  5. Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
  6. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
  7. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  8. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua

Alerta: esta crema para el dolor de articulaciones puede estar contaminada por microorganismos y provocar infecciones

Alerta: esta crema para el dolor de articulaciones puede estar contaminada por microorganismos y provocar infecciones

El Gobierno no ha recibido ninguna petición para el regreso del rey emérito y reitera que "nunca hubo ningún impedimento"

El Gobierno no ha recibido ninguna petición para el regreso del rey emérito y reitera que "nunca hubo ningún impedimento"

Afganistán responde a los ataques nocturnos de Pakistán

Afganistán responde a los ataques nocturnos de Pakistán

La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia

La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia

¿Qué es la 'tina'? Así es la droga de moda en el 'chemsex'

¿Qué es la 'tina'? Así es la droga de moda en el 'chemsex'

José Sacristán declama a Bad Bunny en el regreso de Dani Rovira a TVE: "Tiene su gracia esto"

José Sacristán declama a Bad Bunny en el regreso de Dani Rovira a TVE: "Tiene su gracia esto"

Los libreros de Tipos Infames, en el pódcast del suplemento ABRIL: "El mercado está disparado y es muy complicado poner unos límites razonables"

Los libreros de Tipos Infames, en el pódcast del suplemento ABRIL: "El mercado está disparado y es muy complicado poner unos límites razonables"

Cae una banda que creó 'el triángulo del hachís': movió 900 kilos entre Marruecos, Catalunya y Milán