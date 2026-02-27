Chips, patatas fritas y nachos: la OCU señala los mejores (y peores) aperitivos del supermercado

Hacer un aperitivo antes de la comida principal es una actividad bastante habitual entre los españoles.

Para abrir el apetito, se pueden llegar a consumir desde unas simples patatas fritas hasta un plato bien elaborado de nachos con guacamole.

Sin embargo, si alguien está a dieta, los aperitivos son una pesadilla para él. Es por eso que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una guía de compra sobre qué elegir sin que sea “malo del todo”.

Una alimentación saludable

Existe la pirámide alimenticia saludable, creada por la sueca Anna-Britt Agnsäter en 1974, donde se encuentran, entre otros productos básicos, los aperitivos salados.

La OCU ya afirma desde un primer momento que su consumo debe ser ocasional, debido a su composición nutricional poco saludable, ya que son muy grasos y salados.

En su estudio, han comparado el etiquetado y la composición de más de 300 productos y, entre ellos, se encuentran las patatas fritas (clásicas, onduladas, de paja y otros), las patatas fritas con sabores, los nachos clásicos, los nachos con sabores, las patatas chips y los aperitivos vegetales, como las verduras y las legumbres.

El Nutriscore

El análisis está basado en la Escala Saludable de la OCU, una herramienta nutricional que ayuda a los clientes a saber comprar, valorar y elegir productos saludables.

La organización se basa en la escala Nutriscore, un sistema de etiquetado nutricional de los productos que pretende facilitar la información a los usuarios pero que algunos estudios han puesto en entredicho.

Esta herramienta se basa en la clasificación de 5 letras y colores: la letra A, de color verde oscuro, es la opción más saludable; y la E, de color rojo, la menos. La letra B es de color verde claro, la C amarillo y la D naranja.

Cuanto menos sal mejor

En general, los aperitivos son productos muy salados. Mayoritariamente, aportan una medida de 1,1 gramos de sal por cada 100 gramos de producto.

En casos extremos, el contenido de sal puede llegar al 80% de la cantidad máxima diaria recomendada de este nutriente, que son 5 gramos.

Sin embargo, existen alimentos con contenidos bajos en sal, como las patatas fritas clásicas -sin sabores- y los nachos, que tienen un contenido de sal medio del 0,9%. Además, también existen productos sin sal añadida.

El famoso glutamato

También es típico encontrar aditivos en estos productos. Son potenciadores de sabor, como el glutamato o E621, y colorantes, que dan sabor y color, pero no ayudan a la conservación del alimento.

Cuanto más aditivos se eviten, mejor. Por ejemplo, existen nachos, patatas fritas y chips con sabores que no llevan aditivos.

Estos aperitivos también llevan consigo aromas de humo, que tienen afectaciones en la salud de las personas.

¿El ahumado o las aromas de humo?

La OCU define el ahumado como “un método tradicional de preparación y conservación de alimentos como el pescado, carne o quesos, que implica la modificación del sabor de los alimentos”.

Pero hay alimentos procesados que tienen aroma y sabor sin haberse sometido a este método, ya que, a su elaboración, se le añaden estos aromas de humo, que no son aditivos, para conseguir el mismo efecto que el ahumado.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés: European Food Safety Authority) ha prohibido la utilización de ocho aromas de humo a partir de junio de 2026.

En el estudio de la OCU se han encontrado 16 productos con este tipo de aromas prohibidos y todos corresponden a alimentos con sabores (principalmente, el jamón).

Pero como pasa con la sal y los aditivos, también es posible encontrar productos sin este tipo de sustancias.

Como disfrutar del aperitivo de forma saludable

Uno de los trucos más fáciles para elegir este tipo de productos lo más saludables posible, es buscar un alimento que tenga una lista de ingredientes corta. Y encontrar el producto con el contenido de sal más bajo, que no tenga aditivos ultraprocesados y sin aromas de humo.

Además, también hay otro tipo de alimentos más saludables que pueden crear un buen aperitivo: los pepinillos encurtidos, las cebolletas o berenjenas y los palitos de verdura (palitos de crudité cortados en tiras de zanahoria o apio).

Noticias relacionadas

Además, todo producto que tenga la distinción de ecológico suele ser más saludable que aquel que no lo tenga. Una buena salud es importante y la nutrición es el primer paso para tenerla.