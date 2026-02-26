"Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna"

El doctor Manuel Castro Menéndez (Vigo, 1974) acaba de ganar la jefatura de uno de los servicios con mayor plantilla del complejo hospitalario de Vigo y también uno de los de mayor carga quirúrgica: Traumatología.

Licenciado en la Universidad de Navarra y especializado en el Meixoeiro, tras un paso por el comarcal de Monforte, el también presidente de la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología regresó al complejo de su ciudad.

¿Están en un nivel muy alto de actividad?

Sí, estamos haciendo muchísima. Aumentamos cirugías y consultas. Somos de los servicios con mayor carga asistencial del Chuvi. La dirección nos está apoyando para intentar sacar lo máximo. Aun así, entra más de lo que sale por el gran volumen que soporta. El año pasado hicimos unas 4.800 cirugías. Tenemos un problema con las fracturas. Atendemos unas 60 o 70 urgencias al día, de las que entre 3 y 6 son quirúrgicas. Fueron unas 900 o mil fracturas, una cuarta parte del total de las cirugías. A veces son sencillitas, pero todos los politraumas vienen al Chuvi, que es además referencia de traumatismo craneoencefálico y patología torácica compleja de la provincia. Son generalmente polifracturados y requieren muchos recursos. Complica la programación y demora la cirugía programada. La dirección nos está dando más quirófanos y el servicio está muy concienciado. Se nota porque mejoramos con respecto a 2023 y 2024, pero aún estamos en el camino de lograr lo que nos gustaría.

¿Cada vez tienen más población de Povisa o no?

Sí, lo notamos en urgencias, en consulta, en todo…

¿Consiguen subir el número de cirugías?

Llegamos a lo que podemos. Por la mañana asumimos más actividad que antes y además intentamos desdoblarnos por las tardes, que hay autoconcertación. El volumen es tan grande porque la población cada vez está más envejecida y con más calidad de vida. Hace 20 años a una persona octogenaria o nonagenaria ni se le ocurría ponerse una prótesis. Ahora hay gente muy activa que no la vas a condicionar, tienes que operarla. También está aumentando las indicaciones quirúrgicas, ha crecido muchísimo la tecnología y la gente demanda más porque sabe lo que hay.

¿Hasta qué edad operan?

Gente octogenaria con una prótesis primaria es frecuente, porque hoy hay gente con 80 años y una salud y una calidad de vida muy buenas

¿Hasta los 90 han llegado?

Hay algún caso. Y luego, las fracturas, todas, centenarios también. No los vas a dejar así. Todo eso hace que tengamos un volumen brutal.

¿Y cuál es el límite para subir en ese volumen? ¿La plantilla o el espacio físico de los quirófanos?

La dirección nos está apoyando en aumentar la plantilla. Pasamos de 37 a 40 en 3 años. Somos ahora el servicio de Traumatología más grande de Galicia. Estamos en un momento de reorganización y crecimiento. Dentro de lo posible, porque también hay carencia de médicos. También hay limitaciones de espacio. A veces hay colapso de camas, como con la gripe y, nos obliga a suspender cirugías.

¿Cómo están las listas de espera? ¿En sus máximos?

Tenemos una lista de espera que no es lo que deseamos ni lo que queremos. Espero que estén en los máximos en cuanto a que a partir de ahora mejoremos. Estamos trabajando con Primaria en hacer unas consultas de máxima resolución. Estamos haciendo protocolos para que el paciente venga mejor filtrado y con las pruebas necesarias para no duplicar consultas. Y en cuanto a quirófanos la idea es aprovecharlos un poco más de tarde como jornada ordinaria. También estamos intentando aumentar mucho más la cirugía ambulatoria para no depender de hospitalización. En el Meixoeiro hay un circuito muy bien instaurado, con muchos procesos, pero aún así queremos aumentar, porque hay muchos pacientes que no necesitan ni un día de ingreso.

¿Con qué patología se podría?

Ahora estamos haciendo artroscopia de hombro con un día de ingreso y hay muchos sitios que lo hacen ambulatorio. El entorno de Galicia y las distancias de la población dificulta un poco el control de la cirugía ambulatoria, pero bueno, en eso estamos trabajando. También en las vías rápidas, como las de rodilla y cadera, que están funcionando muy bien y ha disminuido mucho su estancia media con respecto hace unos años. Intentamos implantarla en otras patologías para reducir la estancia. Se trata charlas informativas al paciente de qué es lo que se le va a hacer, cuál va a ser el tiempo si va según lo previsto, al día siguiente se va a hacer la fisioterapia, al tercer o cuarto día te vas para casa, se va a hacer un seguimiento, está programada la fisioterapia ambulatoria… Esos protocolos funcionan y están dando muy buen resultado. Lógicamente, también tiene que ver haber disponibilidad de fisioterapeutas.

¿Más metas?

Queremos ser centro de referencia en patología compleja en dos patologías. Una es la de mano catastrófica, con cirugía plástica. La idea es ser autosuficientes.

¿Santiago y A Coruña lo hacen?

Más o menos.

¿La gran referencia era Povisa?

Antes lo era para toda Galicia, ahora ya no. El centro de referencia estatal para la mano de reimplante en el noroeste de España es Burgos. Estamos formándonos en esa cirugía para asumirla toda. El primer objetivo es nuestra sanitaria. El segundo, ser referencia para Pontevedra y el tercero, el sur de Galicia. Tenemos el apoyo del Sergas.

¿Ahora se derivan?

En la microcirugía de urgencia, Povisa sigue siendo punto de referencia. Si ellos no pueden, se tendría que trasladar a Burgos. Hay casos muy esporádicos. Nuestra idea es asumirlo nosotros a medio plazo, en 1 o 2 años. Igual que la cirugía de pelvis. Tenemos gente formada y queremos aumentar mucho más para poder ser centro de referencia de la provincia. Además, tenemos objetivos en el ámbito de docencia y formación. Queremos aumentar nuestra capacidad docente de 3 a 4 residentes al año. De hecho, en los últimos años, este es el primer hospital que se ha escogido en Galicia.

¿Por qué?

La gente está contenta. Es un hospital muy grande, dinámico con gente joven, tenemos todo tipo de técnicas, por la tecnología también… Vigo fue uno de los pioneros en cirugía protésica navegada y uno de los tres hospitales donde se compró el robot para la cirugía protésica tanto de cadera como de rodilla, que te da más precisión. El software ya está desarrollado para hombro y probablemente lo tengamos este año o, como tarde, el año que viene. Y estamos ahora con el robot de columna

¿Ya está aquí?

Es probable que lo tengamos tras el verano. La unidad de columna está valorando entre incluir un robot para cirugía de columna o un TAC intraoperatorio con el navegador, que es muy parecido. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero los dos dan muchísima más precisión en una cirugía que es muy compleja en una zona muy delicada.

¿Sería incorporar un segundo TAC intraoperatorio al hospital?

Sí porque Neurocirugía necesita el suyo. A veces se lo pedimos cuando tiene disponibilidad, pero necesitamos más y es su quirófano. Necesitamos tecnología para la precisión. La idea es que A Coruña, Santiago y Vigo puedan tener este tipo de tecnología.

¿Y el robot Mako ya se está exprimiendo al máximo?

Se está haciendo muchísima cirugía. No se está haciendo al 100% por tema de organización, pero se está exprimiendo cada vez más y, como máximo en 2 años, se usará al 100%. Está para cirugía primaria, pero no podemos hacerla todos los días porque hay que hacer también otras cosas.

¿Algún otro objetivo?

Noticias relacionadas

Nuestro objetivo sobre todo es intentar dar la mejor calidad asistencial y más resolutiva. También queremos que sea un servicio accesible para la población, pero con unas metas claras. La gente tiene que saber que somos un servicio quirúrgico para una solución quirúrgica. Avanzar en tecnología y aumentar en docencia y en notoriedad en el Sergas y ser un centro de referencia. Hay gente muy experimentada y muy concienciada que intenta hacer las cosas bien. Un gran equipo. Hay otros dos compañeros que están haciendo la tesis doctoral y nuestra idea es también asumir el segundo ciclo de Medicina; tenemos a gente preparada para dar clase.