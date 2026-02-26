Un hábito diario en casa podría estar detrás del aumento global de la miopía (y no es solo el uso del móvil)
Según este estudio, la cantidad de luz que llega a nuestra retina es clave para evitar la progresión de la miopía
Hasta el 70% de los adolescentes serán miopes en cinco años: "Los dispositivos están provocando una epidemia"
Las nuevas gotas contra la presbicia que prometen acabar con las gafas y lentillas
La miopía es un defecto visual que con el paso de los años, se ha ido propagando como un virus. Esta enfermedad afecta a casi el 50% de los adultos jóvenes en Estados Unidos y la mayor parte de Europa, y a cerca del 90% en algunas zonas del este de Asia. Las previsiones para el fututo no son mucho mejores: se prevé que hasta el 70% de los adolescentes serán miopes en 2030.
Siempre se ha comentado que la miopía estaba provocada en gran medida por el uso de las pantallas, pero el 'College of Optometry', que pertenece a la 'State University of New York', ha publicado un estudio en la web Cell Reports que puede cambiar la historia de esta afección visual.
Poca luz en la retina
Según relata la propia facultad de optometría, los investigadores que han realizado el estudio proponen una nueva hipótesis: el enfoque prolongado de cerca en entornos con poca luz que limita la cantidad de luz que llega a la retina.
“Nuestros hallazgos sugieren que un factor subyacente común podría ser la cantidad de luz que llega a la retina durante el trabajo prolongado de cerca, especialmente en interiores”, comenta el Dr. José Manuel Alonso, profesor de la 'State University of New York' y principal autor del estudio.
“Con luz exterior intensa, la pupila se contrae para proteger el ojo, permitiendo que la luz llegue a la retina. Cuando las personas enfocan objetos cercanos en interiores, como teléfonos, tabletas o libros, la pupila también puede contraerse, no por la luminosidad, sino para mejorar la imagen. Con poca luz, esta combinación puede reducir significativamente la iluminación retiniana”, explica Urusha Maharjan, participante del estudio.
Hipótesis final
En definitiva, según la hipótesis final de los investigadores, la reducción de la estimulación retiniana durante largos períodos, sobre todo cuando hay iluminación pobre, puede debilitar vías neuronales específicas implicadas en el procesamiento visual, contribuyendo al desarrollo y progresión de la miopía.
Aunque solo sea una hipótesis, estos investigadores han dado un gran paso para el sector oftalmológico. Su estudio puede dar muchas pistas de como tratar mejor la miopía y evitar que esta epidemia se siga expandiendo.
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre