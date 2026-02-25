Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsDocumentos 23FBOEIñigo ErrejónEscudo socialValenciaÁrbolesL'HospitaletDonald TrumpHuelga profesoresBaliza V16
instagramlinkedin

Debate nutricional

Manuel Viso, médico, pide no "demonizar" la leche entera: "Es más natural" y menos procesada

El experto asegura que en personas sanas no aumenta el riesgo cardiovascular y puede ayudar a controlar el apetito

Aurelio Rojas, cardiólogo, revela las frutas que no deberían faltar en tu alimentación: "Ayuda a controlar el estrés y darte energía"

¿Por qué consumir leche entera y evitar la semidesnatada o la desnatada?

¿Por qué consumir leche entera y evitar la semidesnatada o la desnatada? / FREEPIK

Daniela Cabeza

Daniela Cabeza

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

¿Sois más de leche semidesnatada, entera o desnatada? Es una elección casi automática para muchos, pero detrás de ese gesto cotidiano hay un debate nutricional interesante.

Sobre ello ha hablado el médico Manuel Viso, que ha compartido en Instagram su visión acerca de qué opción puede resultar más recomendable.

El experto ha defendido el consumo de leche entera frente a la semidesntada y desnatada. "¿Por qué consumir leche entera y evitar la semidesnatada o la desnatada?", plantea, antes de exponer sus argumentos.

Uno de los puntos centrales de su mensaje es el papel de la grasa láctea. "La leche entera tiene vitaminas liposolubles A, D, E y K que además son mucho mejor si van dentro de la grasa de la leche", afirma. Estas vitaminas necesitan grasa para absorberse correctamente; si se elimina parte de esa grasa, su absorción disminuye.

Más saciedad, menos hambre

Además, subraya su efecto sobre la saciedad. "La leche entera es mucho más saciante. Por tanto, vas a tener menos apetito y vas a picotear mucho menos. Vas a controlar mejor tu peso", sostiene. La grasa retrasa el vaciamiento gástrico y prolonga la sensación de plenitud, lo que puede ayudar a regular el apetito a lo largo del día.

En relación con el riesgo cardiovascular, Viso insiste en que "los estudios nos dicen que quien toma leche entera no aumenta el riesgo cardiovascular". Según explican los metanálisis recientes, no se observa una asociación clara entre el consumo de lácteos enteros y un mayor riesgo de infarto o ictus en personas sanas.

En este sentido, Viso recuerda que el efecto en el organismo no depende únicamente de la grasa saturada por sí sola, sino del alimento en su conjunto, lo que se conoce como matriz láctea: la interacción entre proteínas, calcio, fosfolípidos y otros componentes.

También defiende que la leche entera es "más natural" y menos procesada que las versiones con reducción de grasa, ya que es la que más se acerca a su estado original.

Como conclusión, el médico sostiene que en personas activas y sin problemas importantes de colesterol importa más el conjunto de la alimentación que el porcentaje de grasa de la leche elegida.

Noticias relacionadas

En su opinión, "demonizar un alimento por su porcentaje de grasa es una simplificación excesiva", y la leche entera puede formar parte perfectamente de una dieta equilibrada en personas sanas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  2. Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
  3. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  4. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
  5. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  6. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  7. El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
  8. Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo

El presidente de Plus Ultra defiende en el Senado la legalidad del rescate del Gobierno: "No hubo ayudas ilícitas"

El presidente de Plus Ultra defiende en el Senado la legalidad del rescate del Gobierno: "No hubo ayudas ilícitas"

Calçats Conesa, histórica zapatería de Gràcia, cierra tras 145 años

Calçats Conesa, histórica zapatería de Gràcia, cierra tras 145 años

Consumo prohibirá la venta de las bebidas energéticas a menores de 16 años

Consumo prohibirá la venta de las bebidas energéticas a menores de 16 años

Los papeles secretos del 23F: hora, dónde y cómo se podrán consultar los documentos desclasificados

Los papeles secretos del 23F: hora, dónde y cómo se podrán consultar los documentos desclasificados

Niebla en Barcelona: ¿por qué gran parte del litoral mediterráneo se ha despertado envuelto en una espesa capa de neblina?

Niebla en Barcelona: ¿por qué gran parte del litoral mediterráneo se ha despertado envuelto en una espesa capa de neblina?

Crisis de movilidad en la UAB por la huelga de FGC, cortes de Rodalies y buses colapsados: "Ha sido horrible"

Crisis de movilidad en la UAB por la huelga de FGC, cortes de Rodalies y buses colapsados: "Ha sido horrible"

Confirmado por el Código Técnico de Edificación: cerrar el portal con llave puede ser ilegal si impide la evacuación

Confirmado por el Código Técnico de Edificación: cerrar el portal con llave puede ser ilegal si impide la evacuación

La romántica historia de la pareja que se casó en el Super Bowl con Bad Bunny como testigo

La romántica historia de la pareja que se casó en el Super Bowl con Bad Bunny como testigo