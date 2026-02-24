En el cuidado de las heridas, lavar no es suficiente para una cicatrización efectiva

La compañía de tecnología médica B. Braun ha celebrado, en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Heridas (Seher), el simposio: '¿Lavar o descontaminar? Rompiendo mitos en el cuidado de heridas'.

En él, se han dado cita profesionales sanitarios expertos en cuidado de heridas para abordar la limpieza terapéutica y la cicatrización, subrayando la importancia de utilizar soluciones especializadas para lograr una curación más efectiva y rápida.

No es lo mismo

Durante la reunión, se destacó uno de los mitos más comunes en el cuidado de heridas es la creencia de que lavar y descontaminar una herida son procesos equivalentes. Sin embargo, lavar es una técnica superficial que solo elimina las bacterias flotantes, pero no actúa frente a bacterias resistentes ni elimina la biopelícula bacteriana, un factor que puede retrasar la cicatrización.

Según el doctor José Luis Lázaro Martínez, jefe de la Unidad de Pie Diabético de la Universidad Complutense de Madrid, "desmitificar esta diferencia es clave, porque lavar y descontaminar no son procesos equivalentes. El simple lavado puede eliminar detritos y parte de la carga bacteriana superficial, pero no actúa eficazmente sobre elementos críticos en heridas crónicas".

David Pérez Barreno, José Luis Lazaro Martínez y Iván Julián Rochina. Ponentes en el Congreso SEHER. / B. Braun

Más tiempo de cicatrización

Por su parte, el doctor Iván Julián Rochina, profesor de la Universidad de València y doctor en el Hospital Universitario y Politécnico de València, concretamente en la Unidad Enfermera de Úlceras y Heridas, destaca que "infraestimar la limpieza de las lesiones supone una prolongación del tiempo de cicatrización en una herida. Limpiar correctamente ayuda a desestructurar el biofilm, facilitando la acción del sistema inmunológico, la disminución de la inflamación y la agrupación de células para avanzar en el proceso de cicatrización".

Los expertos también destacaron cómo las soluciones estériles basadas en polihexanida y betaina eliminan eficazmente las biopelículas y mejoran el entorno de la herida. Estas tienen una acción antimicrobiana que ayuda a prevenir infecciones, favoreciendo una regeneración más rápida del tejido y normalizando el pH de la herida. Esto permite una cicatrización más rápida y reduce el riesgo de infecciones y complicaciones.

Beneficios

"Estas soluciones nos permiten intervenir directamente sobre entornos alterados, creando un microambiente óptimo para la cicatrización. Esto se traduce en tres beneficios clave: la aceleración del proceso de cierre, la minimización de posibles complicaciones y, en definitiva, en la mejora de la calidad de vida del paciente con heridas", subrayó David Pérez Barreno, enfermero de Práctica Avanzada en Heridas Crónicas Complejas en el Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce y profesor asociado de la Universidad de Málaga.

"En B. Braun, entendemos que el cuidado de las heridas es una parte fundamental de la salud y el bienestar de las personas. Nos comprometemos a acompañar a los profesionales de la salud en cada paso del proceso, ofreciéndoles alternativas innovadoras que optimizan la cicatrización y mejoran la calidad de vida de los pacientes", afirmó Nuria Ibáñez, directora de Avitum de B. Braun.