La verdad del ayuno intermitente: un importante estudio clínico desmonta el mito sobre perder peso

La obesidad es un problema importante de salud pública que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en los países de ingresos altos. Según la OMS, 2.500 millones de habitantes de países ricos sufrían sobrepeso en 2022, y de ellos 890 millones padecían obesidad.

El ayuno intermitente, que tiene mucha fama para perder peso, no está a la altura. Después de realizarse la mayor revisión de la evidencia científica de esta práctica, se ha descubierto que no es más efectiva que llevar una dieta equilibrada o hacer dieta.

Este análisis, publicado el pasado día 16 en el Sistema Cochrane, incluye 22 estudios sobre ayuno intermitente con más de 1990 participantes adultos de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica, a los que se les realizó un seguimiento de 12 meses.

No es eficaz

Los investigadores, como por ejemplo Eva Madrid del Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, comparan en este análisis el ayuno intermitente con los consejos alimentarios tradicionales. Sus conclusiones apuntan que el ayuno intermitente no resulta eficaz para la pérdida de peso en adultos con obesidad, los cuales mostraron una pérdida moderada de peso.

Además, los autores no aprecian ninguna diferencia significativa respecto a la mejora de hábitos de salud. La obesidad es una enfermedad a largo plazo. Esto dificulta que el ayuno intermitente tenga un respaldo científico fuerte como para ser recomendada clínicamente.

Luis Garegnani, investigador en el Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina), apunta que el desayuno intermitente podría ser una opción razonable para algunas personas, pero la evidencia actual no justifica el entusiasmo que vemos en las redes sociales hacia esta práctica.

No son datos extrapolables

Un punto muy importante es que la mayoría de los estudios incluidos reclutaron predominantemente a poblaciones blancas en países de ingresos altos. Por ello, los autores del análisis advierten de que sus resultados no se pueden extrapolar a toda la población.

Ana Belén Crujeiras, jefa de Epigenómica en el grupo de Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación en Salud de Santiago de Compostela, incide en que la obesidad es una enfermedad crónica, y en que su tratamiento debe ser personalizado y siempre bajo prescripción de un profesional de la nutrición o la endocrinología.