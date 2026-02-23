¿Qué es la Enfermedad de Newcastle detectada en aves y qué especies se contagian?

La enfermedad de Newcastle, detectada en ejemplares de tórtola turca hallados muertos en el municipio de Calvià (Mallorca), es una infección viral muy contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres. En avicultura puede provocar bajada de puesta, problemas respiratorios y, en sus formas más agresivas, alta mortalidad, por lo que es una enfermedad de gran impacto sanitario y económico, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué virus la causa?

La provoca el virus de la enfermedad de Newcastle (NDV), un avulavirus de la familia Paramyxoviridae. La Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) distingue tres formas según su virulencia: lentogénica (leve), mesogénica (moderada) y velogénica (muy virulenta).

¿Qué especies se pueden contagiar?

De forma general, puede afectar a todas las aves, aunque el riesgo y el impacto varían mucho según especie y manejo.

Las más relevantes en el día a día:

Aves de corral: gallinas , pollos de engorde, ponedoras, pavos, etc. (son las más sensibles a brotes con consecuencias económicas).

, pollos de engorde, ponedoras, pavos, etc. (son las más sensibles a brotes con consecuencias económicas). Otras aves en cautividad, incluidas las palomas mensajeras o de competición, que entran dentro de las medidas de control europeas.

o de competición, que entran dentro de las medidas de control europeas. Aves silvestres, que pueden participar en la circulación del virus (especialmente importante para la bioseguridad). Este es el caso del brote detectado en Calvià.

Síntomas: cómo reconocer una sospecha

La presentación “típica” suele ser respiratoria, pero también puede dar signos nerviosos o digestivos, y afectar a la producción de huevos.

Señales de alerta más comunes:

Respiratorios: estornudos, tos, mucosidad, dificultad para respirar.

Decaimiento y falta de apetito.

Diarrea.

Nerviosos (son los más preocupantes): temblores , tortícolis , incoordinación, parálisis.

, , incoordinación, parálisis. En aves ponedoras: bajada brusca de la puesta.

Hay que tener en cuenta que estos signos no son exclusivos de la enfermedad de Newcastle y pueden confundirse con otras patologías aviares. Por eso el diagnóstico real y definitivo pasa por el laboratorio.

¿Cómo se contagia?

La transmisión ocurre por contacto directo (secreciones respiratorias y heces) y también por vías indirectas: calzado, ropa, jaulas, utensilios, vehículos, movimientos de aves y material contaminado.

En explotaciones y gallineros, el “punto débil” suele ser el contacto con aves silvestres (agua y alimento al aire libre, bebederos accesibles, entradas sin control, etc.).

Cómo se detecta: pruebas y confirmación

La detección sigue un esquema clásico:

Sospecha clínica y epidemiológica Por signos compatibles, aumento de mortalidad o caída de producción. Toma de muestras por personal veterinario Habitualmente hisopos (traqueales/cloacales) y, si hay bajas, muestras de tejidos para laboratorio oficial. Confirmación en laboratorio

PCR/RT-PCR para detectar el virus.

para detectar el virus. En función del caso, caracterización del virus para conocer su virulencia y apoyar decisiones de control.

Qué hacer si sospechas de un caso de Newcastle en un gallinero o granja

Estas medidas ayudan a cortar transmisión mientras se activa el circuito veterinario:

Inmoviliza y aísla

No muevas aves, huevos, jaulas ni estiércol.

Separa el lote afectado (si es viable) y limita visitas.

Refuerza bioseguridad

Cambia/limpia calzado y ropa al entrar y salir.

Desinfecta material y evita compartir utensilios entre corrales.

Contacta con un veterinario y comunica la sospecha

La normativa europea contempla medidas específicas ante sospecha y confirmación (inmovilización, investigación epidemiológica y zonas de restricción, entre otras).

No a los “autotratamientos”

No hay un tratamiento que elimine el virus; el control se basa en bioseguridad, vigilancia y, donde procede, estrategias de vacunación y medidas oficiales.

¿Y si se trata de un ave silvestre enferma o muerta?

No la manipules ni traslades el ejemplar por tu cuenta.

Señaliza la zona si hay mascotas o niños cerca.

En Baleares, para fauna silvestre herida o hallada muerta, el canal habitual es el COFIB (tel. 971 144 107, horario de oficina) y, si es una urgencia, 112 (24h).

Preguntas frecuentes

¿Es peligrosa para las personas?

La Organización Mundial de Sanidad Animal indica que el riesgo en humanos es, en general, bajo; puede haber cuadros leves en exposiciones intensas (por ejemplo, conjuntivitis).

¿Es lo mismo que la gripe aviar?

Noticias relacionadas

No. Son enfermedades distintas, con virus distintos y protocolos de laboratorio que permiten diferenciarlas.