Aurelio Rojas, cardiólogo: "Esta fruta puede cambiarte por completo en tan solo 4 días, sobre todo si sufres estrés y ansiedad"

La alimentación juega un papel fundamental en las personas para mantener un corazón sano y prevenir múltiples enfermedades. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, grasas saludables y alimentos frescos no solo ayuda a controlar el colesterol y la presión arterial, sino que también contribuye a mejorar la circulación, reducir la inflamación del organismo y fortalecer el sistema immunólogico.

En este contexto, el cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en Instagram en el que defiende los beneficios del kiwi. "Esta fruta puede cambiarte por completo en tan solo 4 días, sobre todo si sufres estrés y ansiedad", comienza señalando en su intervención.

Según explica, el efecto de esta fruta no se debe a un único nutriente, sino al conjunto de su composición. Destaca por su alto contenido en vitamina C, su fibra - que ayuda a regular la digestión - y su aporte de potasio y antioxidantes, que contribuyen a proteger el organismo frente al estrés.

Beneficios comprobados

Rojas cita un estudio del 'British Journal of Nutrition' y destaca la rapidez de los efectos observados. "Este estudio fue publicado en 2023, muy reciente, y esto es lo que los investigadores descubrieron: consumir dos kiwis al día, nada más que eso, solo dos, durante dos semanas mejoró el bienestar general en un 60%, redujo la fatiga y el cansancio en un 35% y redujo significativamente los niveles de estrés de los que lo consumieron", asegura.

El cardiólogo subraya además que el informe comparó el consumo de vitamina C aislada con el kiwi entero. "La vitamina C sola ayuda, sí, eso es algo que ya sabíamos. Pero el kiwi entero, por esta combinación sinérgica de nutrientes, mejora mucho más tu salud que consumir vitamina C sola", sostiene.

En el texto que acompaña a la publicación, Rojas también enumera distintos contextos en los que, según recoge la evidencia científica, el kiwi puede resultar beneficioso. En casos de estreñimiento frecuente o crónico, afirma que "dos kiwis al día aumentan las deposiciones, ablandan las heces y reducen el esfuerzo", con resultados que en varios ensayos serían "mejor o igual que psyllium, sin efectos secundarios".

Mejora del aparato digestivo

En personas con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, señala que existe un "beneficio claro", con mejora en la frecuencia, la consistencia y síntomas como hinchazón o dolor abdominal.

También asegura que, en personas con la tensión alta o un poco por encima de lo normal, el efecto es "moderado pero positivo", ya que en algunos estudios, tras consumir kiwi durante unas siete u ocho semanas, la cifra más alta de la tensión bajó ligeramente.

Sobre la vitamina C, señala que comer dos kiwis al día es suficiente para cubrir lo que el cuerpo necesita, tanto en la sangre como en la piel. Esto ayuda a fortalecer las defensas y a que el cuerpo combata mejor las infecciones, especialmente en fumadores, deportistas, personas mayores o quienes tienen una dieta deficiente.

En relación con el sueño, apunta que consumir dos kiwis antes de dormir "mejora la duración, la eficiencia y reduce los despertares", y por útimo añade que dos kiwis dorados al día durante ocho semanas pueden mejorar la firmeza y elasticidad de la piel.

"Energía, ánimo, descanso y sin efectos secundarios. Solo salud en cada mordisco", concluye Rojas en su publicación.