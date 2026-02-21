Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, advierte: dormir más de 30 minutos de siesta puede pasarte factura

Mucha gente no sabe cuánto debe durar la siesta perfecta. Nuria Roure cuenta todo lo que necesitas saber para levantarte despejado y continuar con tu día sin malestar.

Nuria Roure es licenciada en psicología y doctorada en medicina del sueño. Fue la primera psicóloga en España en ser especialista 'Somnologist' acreditada por la 'European Sleep Research Society' y es profesora universitaria del máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad de Lleida.

Tiempo ideal para la siesta

En una de sus últimas publicaciones en la plataforma Instagram, ha explicado la importancia que tiene el tiempo que dura una siesta. De hecho, comenta que esos parones para dormir en mitad de la jornada pueden ser buenos o malos dependiendo de lo que duren. Es decir, si te pasas con el tiempo ideal, puede llegar a ser contraproducente para ti.

Según comenta en sus redes sociales, dormir una siesta de 10 a 20 minutos te mantiene en las dos fases ligeras del sueño, la N1 y la N2. La fase N1 es la etapa donde se da la transición entre la vigilia y el sueño. En la N2, el cuerpo se desconecta del entorno, baja la temperatura y el ritmo cardiaco y entras en sueño ligero, según el 'National Institutes of Health'.

Malestar por dormir

Cuando superas los 30 minutos, entras en la N3, etapa en la que caes en un sueño profundo. En este punto, Nuria explica que despertar en la tercera fase del sueño genera la inercia del sueño. Esto implica sensación de aturdimiento, cansancio y confusión, un estado que puede durar hasta una hora.

Además, afirma que si entras en esa tercera fase en horas cercanas a la noche, se desregula tu ritmo circadiano. Según la sección Nuestros Blogs del centro Quiron Salud, este ritmo es un reloj biológico interno que regula nuestros procesos fisiológicos, incluyendo el sueño, la temperatura corporal y la secreción hormonal. Esto puede generar insomnio por las noches.