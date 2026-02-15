Enfermedades
Aurelio Rojas, cardiólogo: “Esta señal en las venas del cuello merece una revisión médica"
El doctor explica la importancia de escuchar a tu cuerpo, porque apreciar ciertas señales corporales pueden salvarte la vida
Aurelio Rojas, médico especialista en cardiología, enseña mediante un vídeo de Instagram que la detección de ciertos síntomas es importante para la prevención.
Una de las principales preocupaciones de la sociedad
Los problemas cardiovasculares provocan, cada año, la muerte de más de 125.000 personas, de las que el 55% son mujeres, según un informe del Institut d'Estudis de la Salut de Barcelona publicado por el Ministerio de Sanidad.
Tal y como explica Aurelio Rojas, hay síntomas que no se deben ignorar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 80% de la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares se puede prevenir mediante controles de salud.
Cómo detectar a tiempo alguna anomalía
Uno de esos síntomas se encuentra en las venas del cuello. La distensión de las venas yugulares es un estado que es causado por el aumento de la presión en ellas, donde se vuelven visibles y palpables. Estas venas se encuentran en los lados del cuello y, en condiciones normales, no son apreciables.
El doctor explica los pasos a seguir para comprobar en casa si hay algún problema: sentado y con la cabeza hacia la izquierda, para ver la vena derecha, se debe buscar la zona entre la clavícula y la mandíbula. Si la vena se ve hinchada y no colapsa al respirar hondo, es importante acudir a un médico de urgencias.
Otros síntomas de alarma son la falta de aire, hinchazón en piernas, abdomen o tobillos, mareos o desmayos y dolor en el pecho o palpitaciones fuertes.
Las causas más comunes de este tipo de enfermedad son la insuficiencia cardiaca, la hipertensión pulmonar (presión arterial alta en los pulmones) o un derrame pericárdico (líquido alrededor del corazón), entre otras.
Detectar estos síntomas no son para autodiagnosticarse, sino para detectar a tiempo una enfermedad que en el futuro podría provocar graves problemas cardiovasculares.
