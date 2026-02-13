BROTE EN LA INDIA
Nipah, así es el virus con hasta un 75% de mortalidad que mantiene en alerta al mundo entero
Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto con animales y sus fluidos, así como no consumir alimentos contaminados, como medida de precaución para prevenir el contagio del virus Nipah
El virus Nipah preocupa a las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Después del brote en la India, con dos enfermeras contagiadas, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) explica en un comunicado que la "vía más probable de introducción del virus en Europa sería a través de viajeros infectados". Y aunque no puede descartarse la importación del virus, "se considera poco probable".
Los contactos estrechos han dado negativo
Las autoridades indias han implementado medidas de prevención y control, y las investigaciones continúan para identificar la posible fuente de la infección. Se identificó y analizó a un total de 196 contactos de los casos confirmados.
Todos los contactos rastreados permanecen asintomáticos y han dado negativo en las pruebas de infección por el virus Nipah. Varios países de la región, entre ellos Tailandia, Nepal y Camboya, han iniciado medidas de precaución. Estas incluyen campañas de información pública y el control de pasajeros que llegan desde la India en los aeropuertos.
Recomendaciones para viajeros
Como medida de precaución general, se aconseja a las personas que viven en la Unión ELas autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto con animales y sus fluidos, así como no consumir alimentos contaminados, como medida de precaución para prevenir el contagio del virus Nipahuropea y que viajen o residan en Bengala Occidental que eviten posibles fuentes de infección.
- Evitar el contacto con animales domésticos o salvajes y con sus fluidos o desechos
- No consumir alimentos que puedan estar contaminados por murciélagos
- No beber savia (jugo) cruda de palma datilera
- Lavar, pelar y cocinar frutas y verduras antes de su consumo para reducir el riesgo de exposición
El virus Nipah tiene una alta letalidad
El virus Nipah es un virus zoonótico, lo que significa que puede transmitirse de los animales a los seres humanos. El virus es transportado por murciélagos frugívoros, también conocidos como zorros voladores, del género Pteropus. Estos murciélagos se encuentran en partes del sur y sudeste de Asia, la región del océano Índico y Oceanía.
El virus puede infectar a los seres humanos directamente a partir de animales, a través de alimentos contaminados y mediante el contacto de persona a persona. Aunque hasta la fecha los brotes solo se han notificado en Asia, el virus tiene potencial epidémico y pandémico porque puede propagarse entre personas y a través de animales domésticos.
La enfermedad por el virus Nipah es grave, con tasas de letalidad notificadas que suelen oscilar entre el 40 % y el 75 %, dependiendo de factores como la cepa del virus y el acceso a una atención sanitaria de alta calidad. El virus puede causar inflamación del cerebro (encefalitis).
Entre quienes sobreviven a la encefalitis, aproximadamente uno de cada cinco presenta complicaciones neurológicas a largo plazo, como convulsiones recurrentes, fatiga extrema o cambios de comportamiento. En casos raros, pueden producirse recaídas o la aparición tardía de encefalitis semanas, meses o incluso años después de la recuperación, lo que puede ser mortal. Actualmente no existe ni una vacuna preventiva ni un tratamiento antiviral específico disponible para la infección por el virus Nipah en humanos.
- Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
- Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
- Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
- El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
- La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya
- Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
- MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
- El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año