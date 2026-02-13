Peligro alimentario
Alerta sanitaria: presencia de posibles plásticos en la carne para hamburguesas de esta marca
La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes
Sanidad refuerza la vigilancia ante los casos de bebés hospitalizados tras beber leche de fórmula
Las alertas sanitarias más llamativas de 2025 en España: restos de piedras, metales, vidrio y cannabis en la comida
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este miércoles de la posible presencia de fragmentos de plástico en un preparado de carne picada de vacuno y en otro preparado de carne picada mixta (vacuno y cerdo) para hamburguesa.
Se trata del lote 6061 de las llamadas 'burger meat' picada de vacuno y 'burger meat' picada mixta, con fecha de caducidad 13/02/2026, presentados en bandejas de 240 y de 500 gramos de la marca Cárnicas Gallego; la Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.
Datos facilitados por la propia empresa
La Aesan ha conocido la alerta tras recibir una notificación de Aragón, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri); los datos publicados por la agencia han sido facilitados por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunitat Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través de Sicri, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, según ha precisado la Aesan en un comunicado.
