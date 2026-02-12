Salud
¿Cuántos segundos debe durar un abrazo para reducir el estrés? Un psiquiatra lo explica
El especialista explica cómo el contacto físico prolongado activa mecanismos clave para mejorar el bienestar emocional
Julio Basulto, nutricionista: "La obesidad va a traducirse en serios problemas de salud"
D.C.
Un gesto tan sencillo como el contacto físico puede tener un impacto profundo en la salud mental. Así lo afirma Fernando Mora, psiquiatra, quien señala que la duración de este gesto es fundamental para que tenga efectos reales sobre el bienestar emocional.
Según ha explicado el especialista, un estudio ha analizado cómo influye esta muestra de afecto en el cuerpo humano y ha determinado su duración ideal. "Un buen abrazo tiene que durar al menos 20 segundos para conseguir todos esos efectos", afirma en el vídeo. "Con esto conseguimos efectos muy beneficiosos sobre nuestra salud mental y emocional", asegura en el texto que acompaña a sus explicaciones.
Los resultados señalan que debe prolongarse, como mínimo, durante este tiempo para producir beneficios significativos, ya que permite activar distintos procesos fisiológicos asociados a la calma, la relajación y la reducción del estrés.
Un abrazo que calma y protege
En primer lugar, el contacto prolongado estimula el sistema nervioso parasimpático, responsable de regular estados de relajación y tranquilidad. En segundo lugar, aumenta la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del vínculo y el amor. Por último, ayuda a reducir el exceso de cortisol, la hormona asociada al estrés.
De esta manera, logramos importantes beneficios para nuestra salud mental, lo que resalta la importancia de integrar este hábito en nuestra vida diaria. Fomentar este tipo de contacto afectivo y saludable puede ser una forma sencilla y accesible de fortalecer nuestro bienestar emocional.
