Enfermedades

Julio Basulto, nutricionista, alerta: "La obesidad va a traducirse en serios problemas de salud"

El experto señala factores como la presión de la industria alimentaria o la publicidad engañosa como causas del exceso de peso

Así nos vemos los españoles: más de la mitad de la población piensa que le sobran 5 kilos

Cinco señales que indican obesidad infantil

Fármacos contra la obesidad que se venden en España: Ozempic (es para la diabetes y la obesidad).

Fármacos contra la obesidad que se venden en España: Ozempic (es para la diabetes y la obesidad). / Manu Mitru / EPC

Zoe Campos Corral

Barcelona
La obesidad es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país. Cierto es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas en el mundo vive con obesidad y es el cuarto factor de riesgo de muerte en España.

Comparación de datos

El aspecto más negativo es que estas cifras no han dejado de aumentar en las últimas décadas, por lo que el futuro no parece que vaya a ser mucho mejor.

En efecto, si comparamos datos de 2022 -la última actualización de la OMS- con cifras de 1990, podemos ver que los números más recientes ilustran que el 43% de los adultos -o lo que sería lo mismo: 2.500 millones de adultos- de 18 años o más (43% hombres y 44% mujeres) tenían sobrepeso y el 16%, obesidad. En contraposición, en 1990, el porcentaje de adultos de 18 años o más con sobrepeso era del 25%

Los niños y adolescentes, por otro lado, eran más de 390 millones de entre 5 y 19 años con exceso de peso, de los cuales 160 millones eran obesos.

'Todos gordos' por Julio Basulto

En una entrevista concedida a Europa Press, el dietista y nutricionista Julio Basulto explica que tenemos una percepción equivocada sobre la obesidad porque, en vez de tratarla como una enfermedad crónica, una pandemia o una sindemia -la suma de dos o más enfermedades-, la tratamos como si fuera un problema estético, por lo que seguramente acabará derivando en "serios problemas de salud". 

Basulto ha publicado recientemente un libro sobre el tema llamado ‘Todos gordos’, donde pone de manifiesto las deficiencias del panorama vigente.

En su explicación, el especialista también relata que existen distintas variables que influyen directamente en el desarrollo de la obesidad y, en su opinión, la mayoría “están fuera del control del individuo”: factores económicos, sociales y ambientales.

Relación directa con otras enfermedades

Basulto alerta de que la obesidad está directamente relacionada con otras enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes, distintos tipos de cáncer, trastornos neurológicos y respiratorios... así como problemas renales y complicaciones durante el embarazo.

Además, también advierte del impacto social que la obesidad puede tener en la vida de las personas, ya que no solo puede afectar a la salud, sino también al rendimiento académico, aumentando el estigma o el acoso entre jóvenes.

Un origen multifactorial

Lejos de centrarse en explicaciones simplistas basadas en el sedentarismo o la mala alimentación, el especialista defiende en su entrevista que la obesidad tiene un origen multifactorial.

Entre las causas con mayor relevancia, se encuentran la presión de la industria alimentaria, la publicidad de productos poco saludables, las dietas insanas que están de moda, la desinformación que comparten algunos creadores de contenido en redes sociales, así como determinadas políticas públicas que favorecen entornos obesogénicos. Un ejemplo de esto último sería una ciudad donde no existen rutas seguras para peatones y obliga a los ciudadanos a ir en coche.

Poner remedio a la obesidad

Finalizando su entrevista, Basulto afirma que la mejora del estilo de vida es fundamental para abordar la obesidad. Sin embargo, también reconoce que, cuando se trata de obesidad severa o enfermedades asociadas, puede convertirse en una necesidad que el enfermo tenga que someterse a una cirugía bariátrica.

Con respecto a los tratamientos farmacológicos, el dietista y nutricionista advierte de que existen dudas sobre la efectividad a largo plazo de estas sustancias. En primer lugar, por el efecto rebote que pueden tener, y en segundo lugar, porque existen posibles riesgos que todavía no han sido suficientemente analizados

