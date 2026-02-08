Caminar no es suficiente después de los 65: Harvard señala el ejercicio clave para frenar el envejecimiento

En Catalunya tenemos una cultura muy arraigada de salir a "hacer kilómetros". Caminatas por la Carretera de les Aigües, paseos junto al mar o rutas por la montaña forman parte del día a día de miles de personas, muchas de ellas mayores de 65 años.

Sin embargo, expertos de la Universidad de Harvard han lanzado un mensaje que obliga a replantear esta costumbre tan extendida: caminar está bien, pero no es suficiente para frenar el envejecimiento real del cuerpo.

Según el prestigioso centro de investigación, los pasos benefician al corazón, pero no detienen la pérdida de masa muscular, un proceso clave en el deterioro funcional. Y es precisamente aquí donde entra en juego la disciplina que Harvard considera esencial para mantener la autonomía y la salud de hierro.

El entrenamiento de fuerza: tu nuevo seguro de vida

Harvard señala que el entrenamiento de fuerza es el verdadero “santo grial” para envejecer con calidad. No se trata de levantar pesas enormes ni de entrar en un gimnasio repleto de máquinas: hablamos de ejercicios diseñados para proteger y recuperar la masa muscular, un factor decisivo a partir de los 60.

En Catalunya, la pérdida de músculo es uno de los principales motivos de ingreso hospitalario por caídas o fracturas de cadera. Y es que el músculo no es solo estética: es un órgano metabólico vital. Cuando disminuye, también lo hace la capacidad de regular el azúcar, mantener el equilibrio y moverse con agilidad.

La buena noticia es clara: nunca es tarde para empezar a recuperarlo.

Tai Chi y bandas elásticas: el secreto de los parques catalanes

La Harvard Medical School destaca especialmente dos prácticas accesibles y muy efectivas:

Aunque cada vez más visible en parques como la Ciutadella, el Tai Chi sigue siendo un gran desconocido. Este arte marcial suave combina:

Equilibrio.

Fuerza funcional.

Coordinación.

Movimientos lentos y seguros.

Harvard subraya que el Tai Chi mejora la calidad del sueño, reduce el estrés y fortalece la musculatura profunda sin castigar las articulaciones.

Una opción económica, adaptable y perfecta para entrenar en casa o al aire libre.

Solo dos sesiones para notar el cambio

Los datos que cita Harvard son contundentes: con dos sesiones semanales de 30 a 45 minutos, el cuerpo comienza a regenerarse y no se necesitan máquinas sofisticadas. Basta con:

El propio peso corporal.

Bandas elásticas.

Botellas de agua como resistencia.

Entre los beneficios más destacados:

Mayor densidad ósea , clave para prevenir la osteoporosis.

, clave para prevenir la osteoporosis. Más agilidad para subir escaleras o moverse por la ciudad.

para subir escaleras o moverse por la ciudad. Protección frente a la diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Atención al "sedentarismo disfrazado"

Muchos catalanes caen en una trampa muy común: caminar 45 minutos y pasar el resto del día sentados. Esto no frena la sarcopenia.

De hecho, caminar activa el motor, pero el chasis -el músculo- sigue deteriorándose si no se entrena.

La biología no negocia: el cambio debe empezar ahora.

Consultar con profesionales del CAP o de centros deportivos puede ayudar a iniciar una rutina adaptada y segura.

Músculo y cerebro: una conexión decisiva

Harvard también recuerda que fortalecer los músculos ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. El cuerpo y el cerebro funcionan como un sistema interconectado: cuando uno mejora, el otro también.

Invertir en fuerza hoy es invertir en:

Más autonomía.

Más calidad de vida.

Más años disfrutando de Catalunya, su gastronomía y su paisaje.

Conclusión: envejecer es inevitable, perder fuerza no

Hacerse mayor no se puede evitar.

Hacerse mayor con un cuerpo fuerte, ágil y autónomo sí depende de nuestras decisiones.