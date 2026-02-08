Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el consumo de creatina: "Este mito surge de un estudio..."

La creatina se ha convertido en uno de los suplementos más utilizados por los deportistas para aumentar la fuerza y la masa muscular, a pesar de que el cuerpo humano la produce por sí solo.

Este compuesto orgánico tiene numerosos beneficios, pero también existen algunos mitos sobre los posibles riesgos que puede suponer tomar en exceso este suplemento.

Mito sobre la creatina

El cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde desmiente uno de los mayores mitos que existen sobre los suplementos de creatina.

“La creatina es uno de los suplementos más estudiados”, comienza diciendo Rojas. Sin embargo, el médico cuenta que muchos de sus pacientes acuden a su consulta preocupados porque han escuchado que los suplementos de creatina provocan caída de pelo.

El experto explica que “este mito surge de un estudio muy pequeño, publicado hace años y donde solo participaron 20 personas”.

En este estudio, llevado a cabo en deportistas, se observó un aumento de dihidrotestosterona, una hormona relacionada con la alopecia androgénica. Sin embargo, Rojas asegura que “este estudio no midió la caída real del cabello, no hubo casos de alopecia. Además, posteriormente se han realizado más investigaciones que confirman que la creatina no está relacionada con la caída del pelo”.

Factores que provocan la caída del pelo

“Si has notado que se te cae el pelo, seguramente se deba a otros factores por los que has empezado a tomar creatina”, afirma Rojas.

El especialista menciona factores como el estrés del día a día, dormir mal o menos de 7 horas, entrenar mucho y descansar poco o algunos déficits nutricionales.

Además, también recuerda que la caída de pelo puede aparecer por predisposición genética fuerte a padecer alopecia: “Si ya tienes entradas, coronilla despoblada o familiares calvos muy jóvenes, cualquier cosa que mínimamente eleve la actividad androgénica en el cuero cabelludo podría acelerar el proceso”, advierte.