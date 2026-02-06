Orofar Kids, un alivio natural para la garganta irritada de los más pequeños

Las irritaciones de garganta forman parte del día a día de muchas familias, especialmente durante los meses de invierno y en plena etapa escolar. Picor, sequedad o dolor leve son algunos de los motivos más habituales en las consultas pediátricas y, en muchos casos, no requieren medicación, sino medidas de alivio sintomático adaptadas a la edad.

En este contexto, la farmacéutica STADA presenta un nuevo producto dirigido específicamente a los más pequeños: Orofar Kids, una alternativa de origen natural pensada para calmar la garganta irritada en niños a partir de tres años.

Alivio local con ingredientes naturales

Su práctico formato de administración oral por succión sin azúcar —en forma de caramelo con palo—, permite una liberación progresiva de los activos naturales y resulta más fácil de utilizar para los niños frente a otros formatos. El producto está formulado a partir de extractos vegetales como el liquen de Islandia y raíz de malvavisco, ingredientes de uso tradicional reconocidos por su acción calmante y protectora de la mucosa orofaríngea.

El liquen de Islandia aporta una acción antiséptica natural, suavizando la mucosa irritada y agregando un efecto expectorante suave. Por otro lado, la raíz de malvavisco aporta una acción antiinflamatoria, emoliente y calmante, con un efecto antimicrobiano suave.

“Orofar Kids representa una nuevo paso en nuestro compromiso con la salud del consumidor, y específicamente en el área pediátrica, ofreciendo a las familias una opción adaptada a las necesidades reales de los niños y alineada con un uso responsable de los productos de autocuidado”, señala Mar Fábregas, directora general de STADA España. “En base a la escucha activa de consumidores y profesionales de la salud, en STADA trabajamos para cuidar la salud de las personas con soluciones basadas en la evidencia científica y la propia práctica clínica, reforzando nuestro compromiso con el autocuidado y el bienestar”, apunta.

Evitar la medicalización innecesaria

Las molestias leves de garganta son uno de los motivos de consulta más habituales en Pediatría, especialmente en edad escolar. En muchos casos, cuando el estado de salud general del niño es bueno, los expertos recomiendan medidas de alivio sintomático, evitando el uso de innecesario de medicamentos.

“En esta época del año se producen muchas consultas relacionadas con las irritaciones de garganta. Se trata de situaciones que, según la sintomatología y el estado general del paciente, no siempre requieren la administración de un medicamento. Contar con opciones naturales de alivio con fórmulas adaptadas a la población infantil contribuye a no medicalizar en todas las ocasiones”, indica la Dra. Amalia Arce, médico pediatra autora del libro 'Diario de una mamá pediatra'. La combinación de extractos vegetales y un formato fácil de usar, ofrece una herramienta útil para las familias a la hora aliviar los síntomas en procesos leves que no requieren la administración de un medicamento.

Orofar Kids no contiene azúcar, gluten ni lactosa y está aromatizado con sabor frambuesa, un detalle clave para facilitar su aceptación entre los más pequeños. Su formulación está orientada al alivio de molestias leves y puede utilizarse de forma complementaria a otros tratamientos cuando estos están indicados por un profesional sanitario.

FaQ

¿Para qué sirve Orofar Kids?

Orofar Kids sirve para aliviar las molestias leves de garganta en niños, como el picor, la irritación, la sequedad o las molestias al tragar, habituales en resfriados o procesos respiratorios leves. Es una piruleta formulada con ingredientes de origen vegetal —liquen de Islandia y raíz de malvavisco— que ayudan a calmar y proteger la garganta. Se puede comprar en farmacias sin necesidad de receta médica y está pensada como una opción de alivio local cuando no es necesario usar medicación, sin sustituir el tratamiento médico cuando este está indicado.

¿Por qué lanzar un producto específico para niños?

La infancia presenta características propias tanto a nivel clínico como de adherencia. En muchos casos, las familias buscan alternativas que ayuden a aliviar síntomas leves sin recurrir de forma automática a medicamentos, siempre que el estado general del niño sea bueno. Orofar Kids responde a esta necesidad con un producto adaptado al público infantil, tanto por su formulación como por su formato.

¿En qué perfil de niños puede utilizarse?

Está indicado para niños a partir de 3 años, especialmente en edad preescolar y escolar, con episodios frecuentes de molestias leves de garganta y en situaciones donde se quiere evitar la medicalización innecesaria. Siempre debe utilizarse bajo supervisión adulta y respetando las recomendaciones de uso.

¿Qué lo diferencia de otros productos para la garganta?

Sus principales elementos diferenciales son:

Formato innovador en piruleta, muy aceptado por los niños

Liberación lenta de los ingredientes activos, que prolonga el efecto local

Alta adherencia, clave en población pediátrica

Sin azúcar, sin gluten y sin lactosa

Composición basada en extractos vegetales en alta concentración

¿Qué ingredientes contiene Orofar Kids y cómo actúan en la garganta?

Orofar Kids está formulado con dos extractos de origen vegetal: liquen de Islandia y raíz de malvavisco. Ambos ingredientes ayudan a calmar y proteger la garganta irritada. El liquen de Islandia crea una capa protectora sobre la mucosa, lo que reduce la fricción y las molestias al tragar, además de aportar un efecto calmante y antiinflamatorio suave. La raíz de malvavisco tiene una acción emoliente que suaviza la garganta y contribuye a aliviar la irritación.

Estos ingredientes actúan de forma local formando una película protectora que ayuda a reducir el picor, la sequedad y las molestias leves. El formato en piruleta permite una liberación progresiva de los activos, prolongando su efecto calmante.

¿Sustituye al ibuprofeno, al paracetamol o a los antibióticos?

No. Orofar Kids no sustituye tratamientos médicos. No reemplaza analgésicos o antiinflamatorios cuando están indicados y no contiene antibióticos ni los sustituye. Puede utilizarse como complemento al tratamiento indicado por el profesional sanitario, entre tomas de analgésicos o antiinflamatorios o durante procesos respiratorios leves para aliviar molestias locales.