La OCU alerta y denuncia: la venta online de determinados 'peelings' y productos cosméticos son un riesgo para la salud

Los cosméticos para cuidar y mejorar el aspecto de nuestra cara están de moda. Por eso, las redes sociales están repletas de vídeos de ‘influencers’ haciéndose su ‘skincare’ repleto de productos caros.

La rutina de la juventud, la belleza y el dinero

Para quien no lo sepa, la traducción de ‘skincare’ sería algo así como “cuidado de la piel” y, en Internet, se utiliza para hacer referencia al conjunto de prácticas, hábitos y productos utilizados a diario para cuidar la piel, con el objetivo de que nos veamos más guapas y jóvenes.

Esta avalancha de contenidos se ha traducido en que cada vez haya más personas que inviertan dinero en la compra de artículos de estas características. Y, al final, la obsesión puede convertirse en un espiral: podemos estar dispuestos a pagar más dinero en nuestra compra de productos de cuidado facial para conseguir unos mejores resultados, en ocasiones, milagrosos.

Tratamientos faciales con riesgo

El inconveniente surge al conocer que algunas plataformas se están aprovechando de la situación para permitir la venta de 'peelings' químicos y productos de medicina estética que “no deberían ser accesibles al público general sin supervisión profesional”, tal y como ha denunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A modo de paréntesis, los 'peelings' químicos son “tratamientos estéticos de rejuvenecimiento facial” que se encargan de actuar directamente sobre la capa más superficial de la piel, “limpiándola en profundidad, aportándole elasticidad y atenuando las arrugas”, según describe la clínica de medicina y cirugía estética Planas.

Estos productos químicos se venden a través de plataformas como Etsy, Aliexpress, Temu o Amazon, y suponen “un grave riesgo” para la salud de quienes los utilizan “por sus composiciones y concentraciones elevadas”, explica la OCU.

Consecuencias por falta de supervisión

La OCU realizaba una revisión de mercado cuando se dio cuenta de que algunas plataformas comercializaban ilegalmente con estos productos, mientras que las webs que sí están “especializadas en estética y cosmética hacen lo propio con rellenos dérmicos inyectables de venta directa”.

La plataforma de usuarios explica que algunos de los productos en concentraciones muy elevadas que se comercializan en estas plataformas son “el ácido glicólico (hasta en un 70%), el ácido tricloroacético o el TCA (hasta en un 100%)”. El uso de estos artículos sin supervisión profesional “aumenta el riesgo de sufrir cicatrices hipertróficas o queloides, de una mala cicatrización y de despigmentación, entre otros”.

Sustancias prohibidas: deficiencias y efectos

Además, la OCU ha detectado que se comercializan 'peelings' químicos con soluciones de Jessner con resorcinol y rellenos dérmicos inyectables con ácido hialurónico y lidocaína, sustancias que están “directamente prohibidas en cosméticos, según el reglamento”, u otras que “requieren necesariamente una acreditación profesional, porque su administración indebida podría causar infecciones cutáneas”.

Por si fuera poco, la asociación de consumidores también ha descubierto que el etiquetado de estos productos contiene graves deficiencias: “ausencia de número de lote, instrucciones de uso, advertencias de seguridad y listado completo de ingredientes”.

Denuncia ante la Aemps

Con todo esto, la OCU considera que la situación vulnera el Reglamento CE 1223/2009 de cosméticos y el Reglamento UE 2017/745 de productos sanitarios.

Es por ello que la “OCU solicita a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)” que se investiguen las webs señaladas, se refuerce la regulación que afecta al tema y se incrementen las exigencias para el expreso cumplimiento de la normativa.

De no ser así, se seguirán “exponiendo a los usuarios a distintos riesgos, como quemaduras, irritaciones severas y complicaciones por el uso indebido de productos inyectables”.

Así lo ha contado el portavoz de la organización, Enrique García.