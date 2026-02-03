Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesRedes socialesZBEPensionesZapateroBarcelonaL'HospitaletBandas latinasObús ToulouseCáncerEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

El tumor silencioso que seguirá siendo el más frecuente: cómo detectarlo antes de que sea tarde

El cáncer colorrectal, el de mama, el de pulmón y el de próstata siguen siendo los más frecuentes en España, aunque la supervivencia global se ha duplicado en los últimos 40 años gracias a la investigación

Test de sangre oculta en heces para detectar cáncer de colon

Test de sangre oculta en heces para detectar cáncer de colon / Europa Press

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este año se diagnosticarán más de 300.000 nuevos casos de cáncer, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Casi una cuarta parte de los tumores tendrán su origen en el aparato digestivo.

El cáncer más diagnosticado en nuestro país seguirá siendo el colorrectal con 44.132 nuevos casos, seguido del cáncer de mama, de pulmón y de próstata. En cuanto a otros tumores digestivos, se encuentran por orden de incidencia el cáncer de páncreas (10.405 nuevos casos), estómago (7.595), hígado (6.852), vesícula biliar (2.556) y esófago (2.363).

La incidencia del cáncer en general sigue aumentando en España, debido principalmente a factores como el envejecimiento de la población y la exposición a factores de riesgo evitables, como el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad y el sedentarismo, entre otros. Eso sí, gracias a los esfuerzos en investigación, la supervivencia en términos globales se ha duplicado en los últimos 40 años, y los pacientes viven más con una mejor calidad de vida.

El diagnóstico suele ser tardío

Sin embargo, algunos tumores del aparato digestivo, como el cáncer de páncreas, de hígado o de esófago, han experimentado un aumento mucho más discreto de la supervivencia, fundamentalmente “porque el diagnóstico suele producirse en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas”, explica el doctor Federico Argüelles, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y jefe de sección de digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Otros, como el cáncer de colon, aunque tiene mejores tasas de supervivencia, causa un número elevado de fallecimientos debido en gran medida al número de casos diagnosticados cada año. Estos hechos se reflejan en los datos de mortalidad: tras el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (23.297 fallecimientos), los tumores que ocasionaron más muertes en 2024 en España fueron el colorrectal (10.451) y el de páncreas (8.392).

Además de la investigación y la mejora de los tratamientos, el diagnóstico precoz es clave en el abordaje de del cáncer, ya que permite detectar la enfermedad en etapas tempranas, en las que la probabilidad de curación y supervivencia es mucho mayor. Su relevancia es palpable en los cánceres digestivos, que con frecuencia no presentan una sintomatología específica en fases iniciales.

Específicamente en cáncer de colon, la SEPD enfatiza la importancia de concienciar a la población sobre la participación en los programas de cribado. Estos programas tienen una especial relevancia en un tumor que “si se detecta a tiempo, puede alcanzar una supervivencia del 90%”, señala el doctor Argüelles.

Noticias relacionadas y más

Síntomas del cáncer de colon y cómo prevenirlo

La prevención primaria del cáncer colorrectal se realiza incidiendo en los factores de riesgo modificables adoptando hábitos saludables como los dietéticos (dieta baja en grasa, aumentar el consumo de fibra con una dieta rica en verduras, frutas y adecuado aporte de micronutrientes como el calcio y vitamina D) y el estilo de vida (no fumar, hacer ejercicio, moderar el consumo de alcohol y las carnes rojas).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  2. El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
  3. Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
  4. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  5. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  6. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  7. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  8. Jorge Javier corta una broma sobre Pedro Sánchez en pleno directo y deja clara su postura política actual

Carlo Costanzia se abre en canal y emociona a su madre al contar cómo afrontó la noticia de ser padre: "No estaba en la mejor situación"

Carlo Costanzia se abre en canal y emociona a su madre al contar cómo afrontó la noticia de ser padre: "No estaba en la mejor situación"

El congreso tecnológico ISE abrirá una fundación permanente en Barcelona

El congreso tecnológico ISE abrirá una fundación permanente en Barcelona

Ouigo se desmarca de Renfe e Iryo y mantiene los reembolsos por los retrasos pese a las limitaciones de velocidad

Ouigo se desmarca de Renfe e Iryo y mantiene los reembolsos por los retrasos pese a las limitaciones de velocidad

El Gobierno pacta con el PNV que continúen los desahucios de 'inquiokupas' a propietarios que tengan una vivienda en alquiler

El Gobierno pacta con el PNV que continúen los desahucios de 'inquiokupas' a propietarios que tengan una vivienda en alquiler

El Barça gastó 4 millones de euros en camisetas oficiales de marca propia nunca usadas

El Barça gastó 4 millones de euros en camisetas oficiales de marca propia nunca usadas

El Govern pide a los empresarios que apoyen "fuerzas democráticas" tras la cita con Orriols

El Govern pide a los empresarios que apoyen "fuerzas democráticas" tras la cita con Orriols

Recogida de naranjas en Barcelona: un bote de mermelada si participas como voluntario

Recogida de naranjas en Barcelona: un bote de mermelada si participas como voluntario

El Ayuntamiento aprueba presentar la candidatura del Camp Nou para la final de la Champions de 2029

El Ayuntamiento aprueba presentar la candidatura del Camp Nou para la final de la Champions de 2029