¿Qué es el sarampión? Síntomas, detección y tratamiento

Tras una década sin transmisión endémica, el sarampión vuelve a estar en el foco en España: la OMS le ha retirado su estatus de “país libre del sarampión” al constatar que en 2024 no puede descartarse una cadena de contagios de más de 12 meses. El repunte de casos (de 14 en 2023 a 227 en 2024 y 397 en 2025) coincide con el descenso de la cobertura vacunal, especialmente en la segunda dosis de la triple vírica, que ha caído por debajo del umbral del 95% necesario para frenar un virus altamente contagioso.

En este contexto, conocer los síntomas y la detección precoz resulta clave: identificar las señales iniciales, actuar ante la sospecha y confirmar el diagnóstico con pruebas clínicas y de laboratorio puede cortar la transmisión, sobre todo en bolsas de población no inmunizada o con pauta incompleta.

¿Cómo se transmite el sarampión?

El sarampión se incluye dentro de las cinco enfermedades exantemáticas clásicas de la infancia. Sin embargo, gracias a la introducción de la vacuna frente al sarampión en 1978, la incidencia de esta afección en España había ido disminuyendo progresivamente.

Por norma general, el sarampión suele contraerse durante la infancia, entre los 12 meses y los cuatro años. Es una enfermedad muy contagiosa, que se transmite a través del contacto directo con una persona infectada o bien por el aire, con las denominadas gotas de Pflügge (minúsculas secreciones que expulsamos al hablar, toser o estornudar).

Las personas que tienen sarampión son contagiosas hasta cinco días antes y hasta cuatro días después de que comience la erupción, y el contagio es mayor mientras el paciente tiene fiebre, mocos o tos.

¿Qué síntomas tiene el sarampión?

La fiebre alta y puntitos blancos en la piel rodeados de un halo de inflamación rojo (lo que en medicina se conoce como exantema maculopapular) son los principales síntomas de esta enfermedad.

Además, se pueden identificar otros síntomas como conjuntivitis o rinitis. En adultos, puede ir acompañado de gastroenteritis y afectación hepática.

La forma más extendida de facilitar el diagnóstico temprano del sarampión es realizando un análisis de sangre, que permitirá la detección de los anticuerpos frente a la infección.

¿Cómo prevenir el sarampión?

La única manera de prevenir la enfermedad es a través de la vacunación. Actualmente, se dan dos dosis de la vacuna dos dosis de la vacuna del virus atenuado: una a los 12 meses de edad y otra de recuerdo a los cuatro años.

¿Cuál es el tratamiento para el sarampión?

Ante el virus del sarampión no existe una solución antiviral específica. Cuando alguien sufre el sarampión el tratamiento que recibe es a base de antitérmicos para la fiebre y antitusígenos para la tos. Los antibióticos solo se administran cuando aparecen complicaciones bacterianas.

Durante la infección, además, el enfermo debe guardar reposo y mantenerse bien hidratado.

Cabe recordar que si una persona ha padecido el sarampión queda inmunizada para toda la vida. Con todo, prevenir esta infección es importante, ya que puede dejar secuelas tales como complicaciones respiratorias, afectación neurológica, problemas sensoriales o inmunosupresión.