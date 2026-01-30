Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

José Abellán, cardiólogo, señala la causa más frecuente de palpitaciones sin diagnóstico: "Su problema es la ansiedad"

Uno de los grandes problemas es la falta de psicólogos clínicos en los hospitales: "Veían a sus pacientes media hora cada seis meses"

Héctor Bueno, cardiólogo: "No se puede tratar el corazón sin tratar la mente"

Los expertos reclaman ver los retrasos de Rodalies como un problema de salud pública y mental

Simulación de una persona que sufre problemas del corazón.

Simulación de una persona que sufre problemas del corazón. / Pixabay / Tumisu

Cristina Sebastián

Barcelona
Son muchas las personas que acuden a las consultas de los cardiólogos porque han sentido algún malestar, y creen que puede estar relacionado con el corazón. Sin embargo, tras someterse a varias pruebas y estudios, se encuentran con que no tienen ningún problema de salud. Al menos, físico.

El cardiólogo José Abellán ha compartido un vídeo en su canal de Youtube donde conversa con la psicóloga Alicia González sobre la somatización y la relación que hay entre la mente y el corazón.

Somatizar

"Hay pacientes que vienen con síntomas, pero no tienen nada en el corazón porque su problema es la ansiedad", comienza diciendo Abellán.

Esto tiene que ver con la somatización, es decir, cuando un malestar psicológico, como la ansiedad, se manifiesta con síntomas físicos, como podrían ser las taquicardias, que no tienen una causa médica justificada.

Validar el síntoma

El cardiólogo cuenta que, en muchas ocasiones, no sabe cómo debe actuar ante un paciente que asegura haber sufrido alguna afección en el corazón y al que le salen todos los resultados médicos correctos.

González asegura que, lo más importante, es que los especialistas validen el síntoma que ha sentido el paciente y, en ningún momento, menosprecien lo que han sentido por no encontrarle una causa médica.

Además, añade que los médicos deben mirar con el paciente otras vías que puedan explicar el problema que padecen. “De esta manera, te posicionas del lado de la persona que está sufriendo”, explica la experta en Psicología.

Psicólogos clínicos

Otro aspecto que comentan es la falta de psicólogos que acompañen y hagan un seguimiento de los pacientes en los hospitales.

“Hay muy pocos psicólogos clínicos por ratio de personas; conozco a compañeras que veían a sus pacientes media hora cada seis meses”, comenta González.

Estrés crónico

Abellán se respalda en el estudio Interheart para afirmar que, la gran mayoría de personas que sufren alguna afección cardiaca, padecen también de estrés crónico.

“Esto es algo que sabemos desde hace tiempo y que en la medicina no le hemos prestado la suficiente atención, probablemente porque no tenemos a un terapeuta que pueda gestionarlo bien”, afirma el especialista.

TEMAS

