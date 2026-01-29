Investigadores de Sant Pau describen la secuencia cerebral implicada en las alucinaciones visuales en el Parkinson

Un equipo del Grupo de Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) y del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descrito "por primera vez con detalle" cómo se altera la percepción visual de las personas con enfermedad de Parkinson que experimentan alucinaciones.

Publicado en 'NPJ Parkinson's Disease', el estudio liderado por la investigadora Laura Pérez-Carasol y los doctores Javier Pagonabarraga y Saül Martínez-Horta ofrece una de las caracterizaciones "más completas realizadas hasta la fecha" sobre los mecanismos neurocognitivos que explican este fenómeno, ha informado este jueves el hospital en un comunicado.

Las alucinaciones visuales constituyen uno de los síntomas no motores más frecuentes y clínicamente significativos en la enfermedad de Parkinson, incluso en fases iniciales, y suelen manifestarse como sensaciones breves de presencia, figuras que se desvanecen al mirar directamente o sombras que atraviesan la periferia del campo visual y que también pueden incluir ilusiones muy sutiles, como atribuir rasgos faciales a objetos cotidianos.

Aunque muchas personas reconocen que estas percepciones no son reales, su aparición señala que los sistemas que permiten interpretar el entorno empiezan a funcionar con menor precisión, y numerosos estudios han demostrado que estos episodios iniciales aumentan el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y de evolucionar hacia alucinaciones más complejas y persistentes.

Categorizar las imágenes

Los investigadores estudiaron a 93 pacientes con enfermedad de Parkinson sin demencia, y los participantes realizaron una tarea de categorización visual en la que debían decidir rápidamente si una imagen correspondía a una cara, un objeto o un objeto que simplemente se asemejaba a una cara, mientras se registraba su actividad cerebral mediante electroencefalografía.

Esta metodología permitió observar, con gran precisión temporal, cómo el cerebro construye una percepción desde sus etapas más básicas hasta las fases de interpretación y revisión cognitiva. Los análisis mostraron que los pacientes con alucinaciones no presentan alteraciones en la vista ni en las primeras etapas del procesamiento visual: la señal P100, que refleja esta fase inicial, es normal en todos los grupos, lo que indica que perciben la nitidez, el contraste o el movimiento igual que cualquier persona sin alucinaciones.

Las alteraciones aparecen en etapas posteriores en tres señales, cuando el cerebro debe organizar la información visual y dotarla de significado, y es allí cuando el análisis detallado de la actividad cerebral muestra que la primera disrupción aparece en la fase de codificación estructural, cuando el cerebro interpreta la forma del estímulo y genera una representación reconocible. Esta actividad, reflejada en la señal N170, aparece marcadamente reducida en los pacientes con alucinaciones, incluso en aquellos sin deterioro cognitivo.

Deterioro cognitivo leve

El aumento de la señal N300 indica que el sistema intenta completar la percepción demasiado pronto, imponiendo significados internos antes de que la información visual esté plenamente disponible, una tendencia aún más marcada en los pacientes con deterioro cognitivo leve, que dependen en mayor medida de procesos internos para interpretar estímulos externos.

El estudio identifica además una tercera alteración en la fase destinada a revisar y corregir la interpretación generada: esta etapa, asociada a la señal P600, aparece debilitada en los pacientes con alucinaciones, especialmente en quienes también presentan deterioro cognitivo leve.

Los autores han señalado que la identificación de patrones neurofisiológicos característicos abre la puerta al desarrollo de marcadores objetivos que permitan detectar cambios sutiles antes de que las alucinaciones se manifiesten de manera clara o antes de que se produzca un deterioro cognitivo más marcado.